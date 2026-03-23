Luka'nın 16. teknik faulü iptal edildi, bu gece sahada

NBA, Cumartesi gecesi oynanan karşılaşmada Los Angeles Lakers guardı Luka Doncic ile Orlando Magic pivotu Goga Bitadze'ye verilen teknik faullerin iptal edildiğini açıkladı.



Söz konusu karşılaşmada Doncic ve Bitadze, maç boyunca birbirlerine yönelik sözlü sataşmaları nedeniyle çift teknik faulle cezalandırılmıştı.



Doncic'e verilen teknik faulün geri alınmasıyla birlikte yıldız oyuncu, bu gece Detroit Pistons karşısında oynanacak mücadelede forma giyebilecek. Bu teknik faul geçerli sayılmış olsaydı, Doncic sezon içerisindeki 16. teknik faulüne ulaşacak ve bu durum otomatik olarak bir maçlık cezaya yol açacaktı.



Öte yandan Doncic'in sezonun geri kalanında dikkatli olması gerekiyor. Yıldız oyuncu bundan sonra alacağı her teknik faul için bir maç ceza alacak. Teknik faul sayacı ise 2026 NBA Playoffları öncesinde sıfırlanacak.



