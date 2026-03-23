Luka'nın 16. teknik faulü iptal edildi, bu gece sahada

NBA, Cumartesi gecesi oynanan karşılaşmada Los Angeles Lakers guardı Luka Doncic ile Orlando Magic pivotu Goga Bitadze'ye verilen teknik faullerin iptal edildiğini açıkladı.

calendar 23 Mart 2026 13:22
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Söz konusu karşılaşmada Doncic ve Bitadze, maç boyunca birbirlerine yönelik sözlü sataşmaları nedeniyle çift teknik faulle cezalandırılmıştı.

Doncic'e verilen teknik faulün geri alınmasıyla birlikte yıldız oyuncu, bu gece Detroit Pistons karşısında oynanacak mücadelede forma giyebilecek. Bu teknik faul geçerli sayılmış olsaydı, Doncic sezon içerisindeki 16. teknik faulüne ulaşacak ve bu durum otomatik olarak bir maçlık cezaya yol açacaktı.

Öte yandan Doncic'in sezonun geri kalanında dikkatli olması gerekiyor. Yıldız oyuncu bundan sonra alacağı her teknik faul için bir maç ceza alacak. Teknik faul sayacı ise 2026 NBA Playoffları öncesinde sıfırlanacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.