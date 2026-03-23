Ümit Akdağ için Galatasaray açıklaması

Cluj Teknik Direktörü Daniel Pancu, Alanyaspor forması giyen ve Romanya U21 Milli Takımı'ndan öğrencisi olan Ümit Akdağ ile ilgili konuştu. Pancu, Galatasaray'ın 22 yaşındaki oyuncuya ilgisi olduğunu söyledi.

calendar 23 Mart 2026 20:30
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Alanyaspor forması giyen savunma oyuncusu Ümit Akdağ için dikkat çeken bir açıklama gündeme geldi.

Romanya'da doğan Ümit Akdağ, Romanya U21 Takımı'nda forma giydi ancak 22 yaşındaki futbolcu Türkiye ve Romanya arasında milli takım tercihini yapmadı.

A Milli Takım kadrosuna dahil edilmesi de gündeme gelen Ümit Akdağ için Daniel Pancu'dan açıklama geldi.

"GALATASARAY İSTİYOR"

Şu anda Cluj'de görev yapan Pancu, Romanya U21 Milli Takımı'nda birlikte çalıştığı Ümit Akdağ için, "Ümit Akdağ iyi bir oyuncu, iyi durumda ve her maçta forma giyiyor. Galatasaray da dahil birçok takım onu istiyor. Yaz aylarında ayrılma ihtimali var." dedi.

"ŞU ANDA BİZE GELMEZ"

Ümit Akdağ'ın milli takım tercihini henüz yapmadığına değinen Rumen teknik direktör, "Şu anda kesinlikle bize gelmezdi. Bizim için oynamayı kabul etse bile, Türkiye'ye karşı oynamazdı. Türkiye için oynaması daha olası." diye konuştu.

SEZON PERFORMANSI

Alanyaspor forması altında bu sezon 30 maçta süre bulan 22 yaşındaki Ümit Akdağ, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

 

