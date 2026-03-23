A Millî Takımın eski antrenörlerinden Çetin Güler vefat etti

Fenerbahçe'de futbolculuk, Galatasaray ve milli takımda antrenörlük yapmış Çetin Güler hayatını kaybetti.

calendar 23 Mart 2026 20:06
Fotoğraf: TFF
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



A Millî Takımımızın eski antrenörlerinden Çetin Güler hayatını kaybetti.

Fenerbahçe'de futbolculuk, Galatasaray ve milli takımda antrenörlük geçmişiyle Türk sporunun tanınan isimlerinden Çetin Güler vefat etti.

TFF'nin gelen açıklama şu şekilde:

"Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Millî Takımımızın ve Ümit Milli Takımımızın eski antrenörü Çetin Güler'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Futbolculuk kariyerine Fenerbahçe'de başlayan Çetin Güler; Kasımpaşa, Hacettepe ve Gençlerbirliği'nde forma giydikten sonra teknik direktörlüğe adım attı. Ümit Milli Takımımız'da teknik direktörlük görevini üstlenen Güler, 1974-1975 yılları arasında Coşkun Özarı döneminde A Millî Takımımız'da yardımcı antrenör olarak çalıştı. Galatasaray'da yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra Kocaelispor, Diyarbakırspor, Altınordu, İskenderunspor, Giresunspor, Adana Demirspor ve Mardinspor gibi kulüplerde teknik direktörlük yaptı. 1990 yılında antrenör eğitimcisi olarak yeniden Türkiye Futbol Federasyonu bünyesine katılan Çetin Güler, uzun yıllar Antrenör Eğitim Müdürü ve Antrenör Özlük İşleri Müdürü olarak Türk futboluna hizmet verdi.

Çetin Güler'in naaşı, 24 Mart Salı günü (yarın) Büyükada Hamidiye Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Büyükada Tepeköy Mezarlığı'na defnedilecektir.

Merhum Çetin Güler'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileriz."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.