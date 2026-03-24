Yusuf Demir'den Galatasaray itirafı!

Galatasaray'dan sonra eski takımı Rapid Wien'e geri dönen Yusuf Demir, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Rapid Wien'den sonraki deneyimleri için konuşan 22 yaşındaki futbolcu, "Barcelona aradığında kimse hayır demez, eminim." diye konuştu.
GALATASARAY DÖNEMİ
Galatasaray dönemiyle ilgili de itirafta bulunan genç futbolcu, "Galatasaray'da işler beklediğimden biraz farklı gelişti. Yine de önemli bir deneyimli." dedi.
GERİ DÖNÜŞ YANITI
Galatasaray'dan devre arası transfer döneminde ayrılan ve Rapid Wien'e geri dönen Yusuf Demir, sakatlığı nedeniyle yeni takımında maça çıkamadı.
Sakatlığı sonrası milli aradan sonra sahalara geri dönüp dönmeyeceği sorulan Yusuf Demir, "Öyle umuyorum." yanıtını verdi.
GALATASARAY'DA NE YAPTI?
Galatasaray'da toplam 3.5 sezon geçiren Yusuf Demir, sarı-kırmızılılarda 26 maça çıktı ve 2 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.
Rapid Wien'den sonraki deneyimleri için konuşan 22 yaşındaki futbolcu, "Barcelona aradığında kimse hayır demez, eminim." diye konuştu.
GALATASARAY DÖNEMİ
Galatasaray dönemiyle ilgili de itirafta bulunan genç futbolcu, "Galatasaray'da işler beklediğimden biraz farklı gelişti. Yine de önemli bir deneyimli." dedi.
GERİ DÖNÜŞ YANITI
Galatasaray'dan devre arası transfer döneminde ayrılan ve Rapid Wien'e geri dönen Yusuf Demir, sakatlığı nedeniyle yeni takımında maça çıkamadı.
Sakatlığı sonrası milli aradan sonra sahalara geri dönüp dönmeyeceği sorulan Yusuf Demir, "Öyle umuyorum." yanıtını verdi.
GALATASARAY'DA NE YAPTI?
Galatasaray'da toplam 3.5 sezon geçiren Yusuf Demir, sarı-kırmızılılarda 26 maça çıktı ve 2 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.