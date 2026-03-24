Yusuf Demir'den Galatasaray itirafı!

Galatasaray ile yollarını ayırmasının ardından eski takımı Rapid Wien'e transfer olan Yusuf Demir, sarı-kırmızılılardaki dönemi için konuştu. 22 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray'da işler beklediğimden biraz farklı gelişti ancak yine de önemli bir deneyimdi." diye konuştu.

calendar 24 Mart 2026 11:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'dan sonra eski takımı Rapid Wien'e geri dönen Yusuf Demir, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Rapid Wien'den sonraki deneyimleri için konuşan 22 yaşındaki futbolcu, "Barcelona aradığında kimse hayır demez, eminim." diye konuştu.

GALATASARAY DÖNEMİ

Galatasaray dönemiyle ilgili de itirafta bulunan genç futbolcu, "Galatasaray'da işler beklediğimden biraz farklı gelişti. Yine de önemli bir deneyimli." dedi.

GERİ DÖNÜŞ YANITI

Galatasaray'dan devre arası transfer döneminde ayrılan ve Rapid Wien'e geri dönen Yusuf Demir, sakatlığı nedeniyle yeni takımında maça çıkamadı.

Sakatlığı sonrası milli aradan sonra sahalara geri dönüp dönmeyeceği sorulan Yusuf Demir, "Öyle umuyorum." yanıtını verdi.

GALATASARAY'DA NE YAPTI?

Galatasaray'da toplam 3.5 sezon geçiren Yusuf Demir, sarı-kırmızılılarda 26 maça çıktı ve 2 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.