Alassane Ndao hakkında tahliye kararı

Futbolda bahis ve şike iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Konyaspor'un Senegalli eski futbolcusu Alassane Ndao, ilk duruşmada tahliye edildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ndao, 5 Aralık 2025'te gözaltına alınmış, 8 Aralık'ta ise tutuklanmıştı.



Haber Global muhabiri Enes Geyik'in haberine göre; Hakkında "bahis ve şike" suçlamasıyla 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan futbolcu, bugün görülen ilk duruşmada serbest bırakıldı.



İddianamede, Ndao'nun 20 Ekim 2024'te Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanan ve 2-0 Beşiktaş'ın galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmaya bahis oynadığı öne sürüldü.



Soruşturma kapsamında verdiği ifadede suçlamaları reddeden Ndao, kendi adına bir bahis hesabı açıldığını ancak söz konusu bahis işlemlerinin bilgisi dışında üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirildiğini savundu.



Mahkeme, Ndao'nun tahliyesine karar verirken, davanın bir sonraki duruşmasını 10 Haziran 2026 tarihine erteledi.



12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI VAR



Öte yandan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ndao'ya 12 ay hak mahrumiyeti cezası vermişti. Konyaspor ise "Futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutuklanan Senegalli futbolcu Alassane Ndao'nun sözleşmesini feshetmişti.







