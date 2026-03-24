Alassane Ndao hakkında tahliye kararı

Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Konyaspor'un eski futbolcusu Alassane Ndao ilk duruşmada tahliye edildi.

calendar 24 Mart 2026 13:54
Haber: Haber Global, Fotoğraf: AA
Futbolda bahis ve şike iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Konyaspor'un Senegalli eski futbolcusu Alassane Ndao, ilk duruşmada tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ndao, 5 Aralık 2025'te gözaltına alınmış, 8 Aralık'ta ise tutuklanmıştı.

Haber Global muhabiri Enes Geyik'in haberine göre; Hakkında "bahis ve şike" suçlamasıyla 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan futbolcu, bugün görülen ilk duruşmada serbest bırakıldı.

İddianamede, Ndao'nun 20 Ekim 2024'te Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanan ve 2-0 Beşiktaş'ın galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmaya bahis oynadığı öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında verdiği ifadede suçlamaları reddeden Ndao, kendi adına bir bahis hesabı açıldığını ancak söz konusu bahis işlemlerinin bilgisi dışında üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirildiğini savundu.

Mahkeme, Ndao'nun tahliyesine karar verirken, davanın bir sonraki duruşmasını 10 Haziran 2026 tarihine erteledi.

12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI VAR

Öte yandan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ndao'ya 12 ay hak mahrumiyeti cezası vermişti. Konyaspor ise "Futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutuklanan Senegalli futbolcu Alassane Ndao'nun sözleşmesini feshetmişti.

 

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
