İlhan Mansız, İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti

Eski milli futbolcu İlhan Mansız'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret

calendar 24 Mart 2026 19:49
Haber: AA
İlhan Mansız, İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti
A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncusu İlhan Mansız, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre İlhan Mansız, ziyarette TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na FIFA 2002 Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımı'nın ilk maçı olan Brezilya müsabakasında giydiği formayı hediye etti.

Hacıosmanoğlu, hediye için İlhan Mansız'a teşekkür ederek, "İnşallah bu güzel jenerasyonumuz da 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılacak ve gösterecekleri performansla sizler gibi bizleri bir kez daha gururlandıracak." açıklamasını yaptı.

Hacıosmanoğlu da İlhan Mansız'a üzerinde isminin yazılı olduğu milli takım forması hediye etti.

