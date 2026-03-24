Hentbol Kadın Milli Takımımızın kamp kadrosu belli oldu

Kadınlar Hentbol Avrupa Kupası 2. Grup'ta Macaristan ve Danimarka ile karşılaşacak Türkiye Milli Takımı'nın, kamp kadrosu açıklandı.



Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, 2026 Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası'na doğrudan katılacak takımların yer aldığı turnuvadaki son iki maçı öncesi, 5 Nisan'da kampa girecek.



Milliler, gruptaki 5. maçını 8 Nisan'da Aksaray'da Macaristan, son karşılaşmasını ise 12 Nisan'da deplasmanda Danimarka ile oynayacak.



Türkiye, dörderli 2 grupta ilk 2 sırayı alan takımların yarı finale yükseleceği Avrupa Kupası'nda çıktığı 4 maçı da kaybetti.



A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın 18 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:



Kaleci: Selen Akalın, Sude Karademir, Yağmur Bembeyaz



Oyun kurucu: Aslı İskit Çalışkan, Dönegül Bozdoğan, Edanur Burhan, Gülcan Tügel, Reyhan Kaya, Sude Naz Dağ, Yağmur Özler, Zeynepnur Kendirci



Pivot: Büşra Işıkhan, Nil Şengöçen, Nurceren Akgün Göktepe



Kanat: Beyzanur Türkyılmaz, Bilgenur Öztürk Yıldırım, Ceylan Aydemir, Emine Gökdemir



