Hentbol Kadın Milli Takımımızın kamp kadrosu belli oldu

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın Avrupa Kupası 5 ve 6. maçları kamp kadrosu belli oldu

calendar 24 Mart 2026 20:04
Haber: AA
Kadınlar Hentbol Avrupa Kupası 2. Grup'ta Macaristan ve Danimarka ile karşılaşacak Türkiye Milli Takımı'nın, kamp kadrosu açıklandı.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, 2026 Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası'na doğrudan katılacak takımların yer aldığı turnuvadaki son iki maçı öncesi, 5 Nisan'da kampa girecek.

Milliler, gruptaki 5. maçını 8 Nisan'da Aksaray'da Macaristan, son karşılaşmasını ise 12 Nisan'da deplasmanda Danimarka ile oynayacak.

Türkiye, dörderli 2 grupta ilk 2 sırayı alan takımların yarı finale yükseleceği Avrupa Kupası'nda çıktığı 4 maçı da kaybetti.

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın 18 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Selen Akalın, Sude Karademir, Yağmur Bembeyaz

Oyun kurucu: Aslı İskit Çalışkan, Dönegül Bozdoğan, Edanur Burhan, Gülcan Tügel, Reyhan Kaya, Sude Naz Dağ, Yağmur Özler, Zeynepnur Kendirci

Pivot: Büşra Işıkhan, Nil Şengöçen, Nurceren Akgün Göktepe

Kanat: Beyzanur Türkyılmaz, Bilgenur Öztürk Yıldırım, Ceylan Aydemir, Emine Gökdemir

