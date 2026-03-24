Dev transfer açıklandı: Griezmann Orlando City'de

Antoine Griezmann'ın yeni adresi resmen belli oldu.



Orlando City SC, Fransız yıldız ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.



SEZON SONU TAKIMA KATILACAK



Kulüpten yapılan duyuruya göre 35 yaşındaki hücum oyuncusu, sezonun tamamlanmasının ardından Atletico Madrid'den ayrılarak MLS ekibine katılacak.



YILLIK 10 MİLYON EURO



Griezmann'ın Orlando City'den yıllık 10 milyon euro maaş kazanacağı belirtildi.



BONSERVİSSİZ TRANSFER



Deneyimli futbolcunun yaz transfer döneminde bonservissiz olarak ABD temsilcisine katılacağı ifade edilirken, yeni takımıyla birlikte kariyerinde farklı bir sayfa açması bekleniyor.



SEZON PERFORMANSI



Bu sezon Atletico Madrid formasıyla toplam 42 karşılaşmada görev alan Griezmann, 13 gol ve 5 asistlik performans sergileyerek dikkat çekmişti.



