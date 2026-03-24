Dev transfer açıklandı: Griezmann Orlando City'de

Antoine Griezmann, sezon sonunda Atletico Madrid'den ayrılarak Orlando City SC ile yıllık 10 milyon euro kazanacağı 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

calendar 24 Mart 2026 17:20 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2026 17:22
Haber: Sporx.com
Antoine Griezmann'ın yeni adresi resmen belli oldu.

Orlando City SC, Fransız yıldız ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

SEZON SONU TAKIMA KATILACAK

Kulüpten yapılan duyuruya göre 35 yaşındaki hücum oyuncusu, sezonun tamamlanmasının ardından Atletico Madrid'den ayrılarak MLS ekibine katılacak.

YILLIK 10 MİLYON EURO

Griezmann'ın Orlando City'den yıllık 10 milyon euro maaş kazanacağı belirtildi.

BONSERVİSSİZ TRANSFER

Deneyimli futbolcunun yaz transfer döneminde bonservissiz olarak ABD temsilcisine katılacağı ifade edilirken, yeni takımıyla birlikte kariyerinde farklı bir sayfa açması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Atletico Madrid formasıyla toplam 42 karşılaşmada görev alan Griezmann, 13 gol ve 5 asistlik performans sergileyerek dikkat çekmişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
