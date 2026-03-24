Dev derbinin biletleri satışa çıktı

Trabzonspor-Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı

calendar 24 Mart 2026 21:05
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 4 Nisan Cumartesi günü Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın biletleri;

VIP Platinum -B: 20 bin,

VIP Platinum A/C: 15 bin,

VIP Gold 12 bin 500,

VIP Silver 10 bin,

Batı Tribünler 4 bin 250,

Doğu Tribünler 3 bin 750,

Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü 2 bin 250,

Güney-Kuzey Kale Arkası ve Misafir Tribün biletleri 1750 lira olarak satışa sunuldu.

SON HABERLER
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

