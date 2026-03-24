Bregoli: ''Gerçekten güçlü bir takımı yendik''

Eczacıbaşı başantrenörü Giulio Cesare Bregoli, Fenerbahçe Medicana maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

calendar 24 Mart 2026 23:02
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yenerek finale yükselen Eczacıbaşı Dynavit'te başantrenör Giulio Cesare Bregoli, taktik seviyesi yüksek bir maç oynandığını ve final karşılaşmasının "yeni bir hikaye" olacağını söyledi.

Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Giulio Cesare Bregoli, maçın seyir zevkinin yüksek olduğunu belirterek, "Çok iyi voleybol oynandı. Yoğun, yüksek defans kalitesi ve taktiksel hamlelerle doluydu. Bu yüzden kesinlikle kendi oyuncularımı ama aynı zamanda Fenerbahçe oyuncularını da tebrik etmek istiyorum çünkü maç bence izlemesi gerçekten çok güzel bir karşılaşmaydı. Onların harika bir takım olduğunu biliyoruz ve bu kadar mutlu olmamızın sebebi de bu.

Gerçekten çok güçlü bir takımı yendik. Artık bu takımla aynı seviyede olduğumuzu söyleyebiliriz. Bugün sahada gösterdiklerimizle bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Oyuncularımı kesinlikle tebrik etmek istiyorum. Sezon başından beri yaptıklarından, ne kadar çok çalıştıklarından ve zihniyetlerinden dolayı bunu hak ettiler." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Sultanlar Ligi'nde VakıfBank'ı mağlup eden tek takım Eczacıbaşı'nın başantrenörü Bregoli, yarın oynanacak final mücadelesine ilişkin, "Bence bu seviyede, bu tarz takımlarla oynanan her maç yeni bir hikaye. Örneğin onlar da bizi yendi. Yani bu seviyedeki maçlarda daha önce olanların olumlu ya da olumsuz bir anlamı kalmıyor. Bu yüzden yarın farklı bir maç olacak. Şimdi biraz dinleneceğiz ve hazırlanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Tam istediğimiz gibi voleybol oynadık"

Turuncu-beyazlıların kaptanı Elif Şahin, takımının bugünkü performansından memnun olduğunu dile getirerek, "Bugün tam olarak istediğimiz gibi voleybol oynadık. Tam bir takım oyunu oynadık. O yüzden çok mutluyum. Yarın da finalimiz var VakıfBank'la, ona şimdi hazırlanacağız. Çok zamanımız yok ama gerçekten bugün çok keyifli bir maçtı bizim için." şeklinde konuştu.

Ankara seyircisinin desteğine de dikkati çeken Elif, final maçına ilişkin, "VakıfBank iyi bir takım, güçlü bir takım. Onu yenen tek takım da biziz. Final için heyecanlıyım. Umarım istediğimiz gibi geçer." diyerek sözlerini tamamladı.

 
 
