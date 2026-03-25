Fenerbahçe'de 'bekle gör' planı: Tedesco

Şampiyonluk ve Türkiye Kupası'na odaklanan Sadettin Saran yönetiminin kağıt üzerinde yol haritası belli olsa da belirsiz olan takımın durumu…
Ortada çok önemli konular var. İlki Saran'ın daha önce açıkladığı ve sezon sonu yapılması planlanan kongre süreci. Bu yönde başkan adaylarının çalışmaları devam ediyor. Saran aday olacak mı olmayacak mı? Net bir şekilde dillendirilmiyor. Sebebi de verilen şampiyonluk sözü. Takım şu anda ikinci sırada ve kritik maçları var.
Asıl belirleyici konu takımın ligdeki konumu olacak.
ŞAMPİYON OLURSA TEDESCO İLE DEVAM
Eğer şampiyonluk gelirse Saran güçlü bir şekilde sözünü tutmuş olarak seçime girecek ve bir anlamda güven tazelemiş olacak. Ve böyle bir tabloda teknik direktör Domenico Tedesco ile yola devam edilecek.
Saran ve ekibinin yaptığı kadro mühendisliği hayata geçirilecek. Ancak şu anda eli kolu bağlayan ise sezon sonunda Fenerbahçe'nin nerede olacağı. Muhtemel bir ikincilikte Tedesco'nun kalması zor. Böyle bir ortamda da yapılan transfer hazırlığını hayata geçirmek muhtemel yeni yönetimin elini kolunu bağlayacak.
O sebeple çok şey yapılmak istense de şu an ligdeki duruma göre hareket edilecek.
Ortada çok önemli konular var. İlki Saran'ın daha önce açıkladığı ve sezon sonu yapılması planlanan kongre süreci. Bu yönde başkan adaylarının çalışmaları devam ediyor. Saran aday olacak mı olmayacak mı? Net bir şekilde dillendirilmiyor. Sebebi de verilen şampiyonluk sözü. Takım şu anda ikinci sırada ve kritik maçları var.
Asıl belirleyici konu takımın ligdeki konumu olacak.
ŞAMPİYON OLURSA TEDESCO İLE DEVAM
Eğer şampiyonluk gelirse Saran güçlü bir şekilde sözünü tutmuş olarak seçime girecek ve bir anlamda güven tazelemiş olacak. Ve böyle bir tabloda teknik direktör Domenico Tedesco ile yola devam edilecek.
Saran ve ekibinin yaptığı kadro mühendisliği hayata geçirilecek. Ancak şu anda eli kolu bağlayan ise sezon sonunda Fenerbahçe'nin nerede olacağı. Muhtemel bir ikincilikte Tedesco'nun kalması zor. Böyle bir ortamda da yapılan transfer hazırlığını hayata geçirmek muhtemel yeni yönetimin elini kolunu bağlayacak.
O sebeple çok şey yapılmak istense de şu an ligdeki duruma göre hareket edilecek.