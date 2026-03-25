Barcelona'da alternatif Victor Osimhen

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Barcelona'nın transfer listesinde yer almaya devam ediyor.

calendar 25 Mart 2026 09:56
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Barcelona'da alternatif Victor Osimhen
Galatasaray forması giyen Victor Osimhen için bir kez daha Barcelona iddiası gündeme geldi.

İLK SIRADA ALVAREZ VAR

Barcelona, yaz transfer döneminde kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak istiyor. Katalan ekibi, Atletico Madrid'den Julian Alvarez'i listesinin ilk sırasına yazdı.

Barcelona, Arjantinli yıldız konusunda istediğini alamaması durumunda alternatifler için de çalışma yürütüyor.

ALTERNATİF İSİM OSIMHEN

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Atletico Madrid'den Julian Alvarez ile ilgilenen Barcelona, Arjantinli yıldızın alternatifi olarak Galatasaray'dan Victor Osimhen'i listesinde tutuyor.

Barcelona, Julian Alvarez transferinden istediğini elde edemezse Galatasaray'dan Osimhen'e yönelebilir.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray forması altında bu sezon 29 maçta süre bulan Osimhen, 19 gol attı ve 7 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
