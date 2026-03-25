İşte A Milli Takım'ın Romanya karnesi

2026 Dünya Kupası play-off yarı finalinde Romanya'yı ağırlayacak A Milli Futbol Takımı, rakibiyle 27. kez karşı karşıya gelecek. İşte A Milli Takım'ın Romanya'ya karşı karnesi...

calendar 25 Mart 2026 11:20 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2026 11:21
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde perşembe günü İstanbul'da Romanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, rakibiyle geçmişte yaptığı maçlarda istediği sonuçları elde edemedi.

İki ülke şu ana dek 26 maç yaparken, bunlardan 14'ünü Romanya, 5'ini Türkiye kazandı, 7 müsabaka da berabere bitti.

Türk Milli Futbol Takımı'nın toplam 24 golüne, Romanya 49 golle yanıt verdi.

Türkiye ile Romanya, 10'u resmi, 16'sı özel olmak üzere toplam 26 maç yaptı, bunlardan 14'ü Türkiye, 12'si Romanya'da oynadı.

A Milli Takım, Romanya ile yaptığı karşılaşmaların 10'unda gol atamazken, sadece 4'ünde kalesini gole kapatabildi.

İki takım son olarak 9 Kasım 2017'de Romanya'da karşı karşıya gelirken, ev sahibi takım mücadeleyi 2-0 kazandı.

İlk milli maç Romanya ile

Türk Milli Futbol Takımı'nın 103 yıllık tarihindeki ilk rakibi Romanya, aynı zamanda millileri bugüne kadar en çok maç yaptığı takım ünvanını da taşıyor.

Ay-yıldızlı ekip, milli maç serüvenine 26 Ekim 1923 tarihinde İstanbul Taksim Stadı'nda Romanya ile yapılan özel maçla start verdi. 2-2 biten maçta Türkiye'nin gollerini Zeki Rıza Sporel attı.

Millilerin en çok gol yediği takım

Ay-yıldızlı ekip, 103 yıllık tarihinde oynadığı 647 maçta en çok golü Romanya'dan yedi.

Romanya Milli Takımı, Türkiye filelerini geride kalan 26 maçta 49 kez havalandırdı.

Türk Milli Futbol Takımı ayrıca, tarihinde en çok maçı da 26 kezle Romanya ile yaptı.

Türkiye-Romanya maçları

Türkiye ile Romanya arasında yapılan maçların sonuçları şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç
09.11.2017 Cluj Özel 0-2
10.09.2013 Bükreş Dünya Kupası Elemeleri 2-0
12.10.2012 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 0-1
11.08.2010 İstanbul Özel 2-0
22.08.2007 Bükreş Özel 0-2
15.02.1995 İzmir Özel 1-1
04.03.1987 Ankara Özel 1-3
13.11.1985 İzmir Dünya Kupası Elemeleri 1-3
03.04.1985 Craiova Dünya Kupası Elemeleri 0-3
09.03.1983 Tirgu Mureş Özel 1-3
29.01.1983 İstanbul Özel 1-1
22.03.1978 İstanbul Balkan Kupası 1-1
23.03.1977 Bükreş Balkan Kupası 0-4
12.10.1975 Bükreş Özel 2-2
19.03.1974 İstanbul Özel 1-1
23.10.1965 Ankara Dünya Kupası Elemeleri 2-1
02.05.1965 Bükreş Dünya Kupası Elemeleri 0-3
09.10.1963 Ankara Özel 0-0
08.10.1961 Bükreş Özel 0-4
14.05.1961 Ankara Özel 0-1
26.04.1959 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2-0
02.11.1958 Bükreş Avrupa Şampiyonası Elemeleri 0-3
15.04.1928 Tameşvar Özel 2-4
07.05.1926 İstanbul Özel 1-3
01.05.1925 Bükreş Özel 2-1
26.10.1923 İstanbul Özel 2-2
NOT: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye alınmıştır.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.