Milli yüzücü Dila Gençay'ın hedefi Çekya'da kürsü

Yüzmede 11 Türkiye şampiyonluğu bulunan 17 yaşındaki milli sporcu Dila Gençay, Multinations Gençler Yüzme Şampiyonası'ndan madalyayla dönmek istiyor.

calendar 25 Mart 2026 12:36
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Yüzmede 11 Türkiye şampiyonluğu bulunan milli sporcu Dila Gençay, Çekya'da düzenlenecek Multinations Gençler Yüzme Şampiyonası'ndan madalyayla dönmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yaklaşık 10 yıl önce yüzmeye başlayan Dila Gençay, katıldığı yarışlarda 95 madalya kazandı ve 11 kez Türkiye şampiyonu oldu.

Galatasaray Kulübü sporcusu 17 yaşındaki Dila, geçen yıl Antalya'da düzenlenen Türkiye Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda elde ettiği derecelerle milli takıma seçildi.

Milli sporcu, 28-29 Mart'ta Çekya'da düzenlenecek Multinations Gençler Yüzme Şampiyonası'nda kürsüye çıkmayı hedefliyor.

Dila Gençay, AA muhabirine, yüzmede daha iyi dereceler elde etmek için yoğun şekilde çalıştığını söyledi.

Son katıldığı şampiyonada başarılı sonuçlar aldığını belirten Dila, "Hem madalya kazandım hem de milli takıma seçildim. Bireysel ve takım yarışlarının sonunda 10 madalya elde ettim. Çekya'daki şampiyonada da en iyi şekilde mücadele ederek ülkemi temsil etmek istiyorum." dedi.

Galatasaray Kulübü Yüzme Antrenörü Mestan Şentürk de sporcusunun şu ana kadar önemli başarılara imza attığını ifade etti.

Dila Gençay'ın disiplinli ve azimli bir sporcu olduğunu vurgulayan Şentürk, "Çekya'daki yarışa sıkı şekilde hazırlanıyoruz. Sabah ve akşam çift antrenman yapıyoruz. Şampiyonadan güzel derecelerle döneceğine inanıyoruz." diye konuştu.

