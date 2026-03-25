Trabzonspor'da 161 hafta sonra büyük hedef

calendar 25 Mart 2026 12:09
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 4 Nisan Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek Trabzonspor, şampiyonluk yolunda çıkacağı önemli karşılaşmayı kazanması halinde ligde 161 hafta sonra en iyi galibiyet serisini elde etmiş olacak.

Süper Lig'in 27. haftasında ikas Eyüpspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek, 148 hafta sonra art arda 5 maç kazanma başarısı gösteren Karadeniz ekibi, Galatasaray maçında da galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Ligde 27 haftada 60 puan toplayarak aynı puana sahip Fenerbahçe'nin averajla gerisinde 3. sırada yer alan bordo-mavililer, lider Galatasaray'ı mağlup etmesi halinde bir maç eksiği bulunan rakibi ile arasındaki puan farkını da 1'e düşürmüş olacak.

Ligde deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Zecorner Kayserispor'u 3-1, Çaykur Rizespor ve İkas Eyüpspor'u 1-0'lık sonuçlarla mağlup ederek son 5 maçından galip ayrılan bordo-mavili takım, Galatasaray'ı da yenmesi halinde 161 hafta sonra art arda 6 maç kazanarak en iyi galibiyet serisini gerçekleştirecek.

Şampiyonluk sezonunda 8 maçlık seri

Şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda 23 ile 27. haftalar arasında Abdullah Avcı ile elde edilen 5 maçlık galibiyet serisini geçen hafta Fatih Tekke ile yakalayan Trabzonspor, gözünü bir başka seriye dikti.

Avcı ile 2021-2022 sezonunun 8 ile 15. haftaları arasında 8 maç art arda kazanan Karadeniz ekibi, gelecek hafta Galatasaray'ı yenmesi durumunda söz konusu sezonun ardından ilk kez 161 hafta sonra art arda 6 maç kazanmış olacak.

Tekke ile 1 kez 4, 1 kez de 5 maçlık seri

Trabzonspor, yaklaşık bir yıldır görevde bulunan teknik direktör Fatih Tekke ile 1 kez 4, 1 kez de 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Bordo-mavililer, bu sezon 7 ile 10. haftalar arasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3, Zecorner Kayserispor'u 4-0, Çaykur Rizespor'u 2-1 ve İkas Eyüpspor'u 2-0 yenerek 4 maçtan galibiyetle ayrılmış ve Galatasaray deplasmanında 0-0 berabere kalıp galibiyet serisini sürdürememişti.

Karadeniz ekibi, bu sezonun son 5 haftasında ise Gaziantep FK'yı 2-1, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Zecorner Kayserispor'u 3-1, Çaykur Rizespor ve İkas Eyüpspor'u 1-0'lık sonuçlarla mağlup etti.

Trabzonspor, ilk yarıda galibiyet serisini sonlandıran Galatasaray karşısında bu kez bir başka galibiyet serisini sürdürmenin mücadelesini verecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
