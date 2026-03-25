Trabzonspor'da devre arası dokunuşu sahaya yansıdı

calendar 25 Mart 2026 13:01
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



2025-26 sezonu ara transfer döneminde kadrosuna 3 oyuncu katarken 5 isimle yollarını ayıran Trabzonspor'da yapılan hamlelerin sahaya yansıması dikkat çekti. Kadroya katılan isimlerin kısa sürede takıma verdiği katkı öne çıktı.

Trabzonspor, 2 Ocak – 6 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen ara transfer döneminde kadrosuna 2 oyuncu katarken 5 isimle yollarını ayırdı. Bordo-mavililer, Wolfsberger AC'den Nijeryalı savunma oyuncusu Chibuike Nwaiwu ile Parma'dan Norveçli sol bek Mathias Lovik ve Konyaspor'dan forvet oyuncusu Umut Nayır'ı renklerine bağladı. Karadeniz ekibinde Danylo Sikan, Anderlecht'e transfer olurken, Denis Draguş Gaziantep FK'ya kiralandı. Kazeem Olaigbe ve Arif Boşluk Konyaspor'a kiralık olarak gönderilirken, Rayyan Baniya ile karşılıklı anlaşmayla yollar ayrıldı. Oyuncu daha sonra Konyaspor ile anlaşma sağladı.

NWAIWU SAVUNMAYA SERTLİK GETİRDİ

Ara transfer döneminde kadroya katılan savunma oyuncusu Nwaiwu, kısa sürede ilk 11'in değişmez isimlerinden biri haline geldi. Fizik gücü, hava toplarındaki etkinliği ve savunma sertliğiyle dikkat çeken oyuncu, bordo-mavili takımın özellikle hava toplarında yaşadığı problemleri azaltan isimlerden biri oldu. Oyuncu, savunma hattına getirdiği sertlikle teknik heyetin en çok verim aldığı transferler arasında yer aldı. Nwaiwu, attığı 2 gol ile de takımına skor katkısı sağladı.

LOVIK UYUM SÜRECİNDE

Norveçli sol bek Lovik ise takıma katıldığı ilk haftalarda uyum süreciyle dikkat çekti. Tempolu oyunu, hücumda yaptığı bindirmeler ve ortalarıyla ön plana çıkan oyuncu, takımın hücum varyasyonlarına katkı sağladı. Şu ana kadar 1 asist üreten Lovik'in, savunma yerleşimi ve takım organizasyonuna adaptasyon sürecini sürdürdüğü gözlemlendi. Teknik heyet, oyuncunun ilerleyen haftalarda daha istikrarlı bir performans ortaya koymasını bekliyor.

UMUT NAYİR ROTASYONA KATKI SAĞLADI

Ara transfer döneminde kadroya katılan forvet oyuncusu Umut Nayir'in, hem yerli oyuncu statüsü hem de pivot santrfor özellikleri en önemli tercih sebebi oldu. Fizik gücü ve hava toplarındaki etkinliğiyle ön plana çıkan oyuncu, Paul Onuachu'nun yokluğunda alternatif bir hedef santrfor olarak değerlendirilirken, Onuachu ile birlikte çift forvetli sistemde de teknik direktör Fatih Tekke'nin elini güçlendirecek bir hamle olarak öne çıkıyor. Umut Nayir, hücum hattındaki rekabeti artırarak takıma derinlik kazandırdı.

GİDENLERİN EKSİKLİĞİ HİSSEDİLMEDİ

Ara transfer döneminde Trabzonspor'da bazı oyuncularla yollar ayrılırken bu ayrılıkların takım üzerindeki eksikliği hissedilmedi. Kadro planlamasında düşünülmeyen isimlerin gönderilmesiyle birlikte takım içi rekabetin arttığı gözlemlendi. Ayrılan oyuncuların yerini dolduran yeni isimlerin daha fazla sorumluluk alması, bordo-mavili ekibin ikinci yarı performansına olumlu yansıdı.

İKİNCİ YARI PLANLAMASI ŞEKİLLENDİ

Yapılan transfer hamleleriyle birlikte Trabzonspor'un ikinci yarı oyun planı da netleşti. Savunmada daha dirençli, hücumda ise daha organize bir yapı ortaya koyan bordo-mavililer, ara transfer döneminde yaptığı nokta hamlelerle sezonun kalan bölümüne daha güçlü bir şekilde girmeyi hedefliyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.