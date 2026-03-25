Montella'nın kafasında iki plan var!

2026 Dünya Kupası yılında perşembe akşamı Dolmabahçe'de Romanya'yı konuk edecek olan A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, ilk 11 konusuna ağırlık verdi.



Merih Demiral'ın yokluğunda İtalya teknik adam, Abdülkerim'in partnerini arıyor. Montella'nın ilk seçeneği çok güvendiği Samet Akaydin...



Ancak Ozan Kabak'ın formda oluşu tecrübeli teknik adamın kafasını karıştırıyor.



İKİ FARKLI FORVET, İKİ FARKLI SİSTEM



İtalyan teknik adam, forvet bölgesi için de iki farklı oyuncuyu düşünüyor.



Kerem Aktürkoğlu en uçta oynarsa Barış Alper Yılmaz sağ, Kenan Yıldız da sol kanatta görev alacak.



10 numara bölgesinde Arda Güler, orta sahadaki ise Hakan ve Orkun yer alacak.



Barış Alper'in forvette görev alması halinde ise Arda kanata çekilecek. Orta saha ise Hakan, Orkun ve İsmail ile üçlenecek.



