Montella'nın kafasında iki plan var!

A Milli Takımımızın hocası Vincenzo Montella, Romanya'ya karşı Abdülkerim'in yanında Samet veya Ozan'a şans verecek, forvette ise Kerem ve Barış Alper'e göre alternatif planlar yapıyor.

calendar 25 Mart 2026 12:00 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2026 12:13
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Montella'nın kafasında iki plan var!
2026 Dünya Kupası yılında perşembe akşamı Dolmabahçe'de Romanya'yı konuk edecek olan A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, ilk 11 konusuna ağırlık verdi.

Merih Demiral'ın yokluğunda İtalya teknik adam, Abdülkerim'in partnerini arıyor. Montella'nın ilk seçeneği çok güvendiği Samet Akaydin...

Ancak Ozan Kabak'ın formda oluşu tecrübeli teknik adamın kafasını karıştırıyor.

İKİ FARKLI FORVET, İKİ FARKLI SİSTEM

İtalyan teknik adam, forvet bölgesi için de iki farklı oyuncuyu düşünüyor.

Kerem Aktürkoğlu en uçta oynarsa Barış Alper Yılmaz sağ, Kenan Yıldız da sol kanatta görev alacak.

10 numara bölgesinde Arda Güler, orta sahadaki ise Hakan ve Orkun yer alacak.

Barış Alper'in forvette görev alması halinde ise Arda kanata çekilecek. Orta saha ise Hakan, Orkun ve İsmail ile üçlenecek.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
