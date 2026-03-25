Nazillispor, 12-0 sonrası sahadan çekildi

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezon başından beri galibiyetsiz son sırada yer alarak amatör lige düşmesi matematiksel olarak kesinleşen Nazillispor iç sahada Eskişehir Anadolu önünde 47 dakika içinde 12-0'lık rekor skorla geriye düşünce sahadan çekildi.



Pamukören Sahası'ndaki mücadelede konuk ekip ilk 45 dakika içinde 11 gol birden atarken, Nazillispor 22 ile 45'inci dakikalar arasındaki 23 dakikalık zaman diliminde 10 gol yedi. Maçın ikinci yarısında 47'nci dakikada farkı 12'ye çıkaran golün ardından ev sahibi karşılaşmaya devam etmeyerek sportif direktör Emre Kamış'ın talimatıyla sahadan çekildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun maçı, tatil olduğu andaki 12-0'lık skorla Eskişehir temsilcisi lehine tescil etmesi bekleniyor.



Sezonun ikinci yarısında altyapı oyuncularından kurulu kadroyla mücadele ederek güçlükle maçlara çıkan, tek tip formayla bile sahada yer alamayan Nazillispor ligde daha önce Karşıyaka'ya 10-0, Kütahyaspor ve Eskişehirspor'a 8-0, Ayvalıkgücü Belediyespor'a 8-1, Balıkesirspor'a da 8-0 mağlup olmuştu. Kaybettiği son 13 maçta kalesinde 84 gol gören siyah-beyazlıların kalan 4 haftada sahaya çıkıp çıkmayacağı ise belirsiz. Bu sezon oyuncuları bahis soruşturmasında ceza alan Nazillispor'un kulüp başkanı Şahin Kaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında 28 Nisan 2024'teki Ankaraspor deplasmanında şike yapıldığı gerekçesiyle aralık ayında tutuklanıp, ay başında tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.



ESKİŞEHİR CEPHESİNDEN AÇIKLAMA



Eskişehir Anadolu, 12-0'lık skorla gündem olan Nazillispor deplasmanı sonrası açıklama yaptı. Eskişehir Anadolu Medya ve Basın Sözcüsü Oğuzhan Er imzalı açıklamada, "Nazillispor ile oynadığımız karşılaşmaya kontrollü ve nispeten düşük tempoda başlayan takımımız, oyunun ilerleyen dakikalarında üstünlüğünü net şekilde ortaya koymuştur. İkinci golün 23'üncü dakikada gelmesiyle birlikte oyun tamamen lehimize dönmüştür. Skorun 6-0'a ulaşmasının ardından teknik direktörümüz Veyis Kanber, oyuncularımızı oyunun temposunu düşürmeleri ve daha kontrollü oynamaları yönünde uyarmıştır. Buna rağmen gelişen pozisyonlarda, oyuncularımızın doğrudan gole gitme niyeti olmasa da kaleye yönelen toplar golle sonuçlanmış ve ilk yarı 11-0'lık skorla tamamlanmıştır. İkinci yarının başında skor 12-0'a gelirken, takımımız bu bölümden sonra tamamen kendi yarı sahasında kalarak oyunu rölantiye almış ve rakip yarı sahaya geçmeden mücadeleyi sürdürmüştür. Dakika 60 itibarıyla Nazillispor, kendi isteğiyle karşılaşmadan çekilme kararı almış ve mücadele bu şekilde sona ermiştir. Kulübümüz, karşılaşma boyunca sportmenlik çerçevesinde hareket etmiş olup, süreç ilgili kurumlar tarafından değerlendirilecektir" denildi.



