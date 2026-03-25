Anadolu Efes, Real Madrid deplasmanında

Anadolu Efes, EuroLeague'de perşembe akşamı Real Madrid'e konuk olacak.

calendar 25 Mart 2026 12:15
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Anadolu Efes, EuroLeague'nin 34. haftasında perşembe günü İspanyol temsilcisi Real Madrid ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Movistar Arena'daki karşılaşma TSİ 22.45'te başlayacak. Mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.

Organizasyonda oynadığı 33 maçta 10 galibiyet, 23 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, haftaya 18. sırada girdi.

İspanyol ekibi ise EuroLeague'de çıktığı 33 karşılaşmada 21 galibiyet, 12 mağlubiyet yaşadı ve 3. sırada yer aldı.

Sezonun ilk yarısındaki müsabakada Anadolu Efes, rakibine sahasında 81-75 mağlup oldu.

İki takım arasındaki 48. randevu

Anadolu Efes ile Real Madrid, EuroLeague'de 48. kez karşılaşacak.

Organizasyonda iki takım arasında Mart 2002'den bu yana oynanan 47 karşılaşmanın 17'sini lacivert-beyazlı takım, 30'unu ise İspanyol ekibi kazandı.

Taraflar arasında geçen yıl normal sezonda yapılan iki mücadeleyi 74-64 ve 79-73'lük skorlarla Anadolu Efes kazanmıştı.

Avrupa kupalarındaki 909. maç

Anadolu Efes, Real Madrid maçıyla Avrupa kupalarında 909. kez sahne alacak.

Lacivert-beyazlılar, Avrupa'daki 908 karşılaşmada 504 galibiyet, 404 yenilgi yaşadı.

2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı EuroLeague'de ise Anadolu Efes, 661. maçını yapacak. Geride kalan 660 müsabakanın 347'sini kazanan lacivert-beyazlılar, 313'ünde ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.

