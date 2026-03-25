Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselen son takım Haymana oldu

Haymana, play-off üçüncülük maçında Gaziantep Safir'i 4-2 yenerek Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselen son takım oldu.

calendar 25 Mart 2026 12:48
Haber: AA, Fotoğraf: TFF
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselen son takım, Haymana oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Kadınlar 1. Ligi play-off üçüncülük maçında Haymana ile Gaziantep Safir, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası'nda karşı karşıya geldi.

Rakibini 4-2 mağlup eden Haymana, Kayseri Kadın FK ve Bakırköy Kadın FK'nin ardından Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselen üçüncü ve son oldu.

Karşılaşmanın ardından Ankara temsilcisine kupa ve madalyalarını, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin takdim etti.

Haymana, ABB FOMGET'in ardından Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele edecek ikinci Ankara takımı oldu.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.