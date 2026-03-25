Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselen son takım, Haymana oldu.



Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Kadınlar 1. Ligi play-off üçüncülük maçında Haymana ile Gaziantep Safir, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası'nda karşı karşıya geldi.



Rakibini 4-2 mağlup eden Haymana, Kayseri Kadın FK ve Bakırköy Kadın FK'nin ardından Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselen üçüncü ve son oldu.



Karşılaşmanın ardından Ankara temsilcisine kupa ve madalyalarını, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin takdim etti.



Haymana, ABB FOMGET'in ardından Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele edecek ikinci Ankara takımı oldu.



