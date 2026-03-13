Türkiye'nin acı kaybı: İlber Ortaylı vefat etti

Türkiye büyük bir değerini, bir tarih dâhisini yitirdi. Ülkemizin yetiştirdiği en müstesna değerlerden, kıymetli hocamız Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah'tan rahmet; ailesine, öğrencilerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun. Başımız sağ olsun"

Türk kültürünün ve tarihinin önemli isimlerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.Sağlık sorunları sebebiyle bir süredir Koç Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören 78 yaşındaki Ortaylı'nın, durumunun ağırlaşmasının ardından entübe edildiği ve bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı.