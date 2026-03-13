Haber Tarihi: 13 Mart 2026 16:11 - Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2026 16:23

Türkiye'nin acı kaybı: İlber Ortaylı vefat etti

Türkiye, tarih alanında yetiştirdiği en önemli isimlerden birini kaybetti. Prof. Dr. İlber Ortaylı tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Türkiye'nin acı kaybı: İlber Ortaylı vefat etti
Türk kültürünün ve tarihinin önemli isimlerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.
Sağlık sorunları sebebiyle bir süredir Koç Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören 78 yaşındaki Ortaylı'nın, durumunun ağırlaşmasının ardından entübe edildiği ve bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye büyük bir değerini, bir tarih dâhisini yitirdi. Ülkemizin yetiştirdiği en müstesna değerlerden, kıymetli hocamız Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah'tan rahmet; ailesine, öğrencilerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Sporx olarak; İlber Ortaylı'ya Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

 

