13 Mart
Karagümrük-Fenerbahçe
20:00
13 Mart
Antalyaspor-Gaziantep FK
20:00
13 Mart
Mönchengladbach-St. Pauli
22:30
13 Mart
Alaves-Villarreal
23:00
13 Mart
Torino-Parma
22:45
13 Mart
Marsilya-Auxerre
22:45
13 Mart
PEC Zwolle-FC Groningen
22:00

Barcelona'dan Rashford için açıklama!

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Marcus Rashford'un geleceğiyle ilgili konuştu.

calendar 13 Mart 2026 18:40
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Barcelona Başkanı Joan Laporta, Manchester United'dan satın alma opsiyonuyla kiraladıkları Marcus Rashford için konuştu.

Laporta, "Rashford'un performansından memnunuz." diye konuştu. Barcelona ve Manchester United arasında yapılan anlaşmaya göre, İngiliz futbolcunun satın alma opsiyonu 30 milyon euro. Barcelona Başkanı Laporta, bu konuyla ilgili, "30 milyon euro'yu ödeyeceğimiz tam olarak kesinleşmiş değil; kiralama süresini uzatabiliriz. Her seçeneği değerlendireceğiz." dedi.

Barcelona forması altında bu sezon 38 maçta süre bulan 28 yaşındaki Rashford, 10 gol attı ve 13 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
