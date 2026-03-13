Barcelona'dan Rashford için açıklama!

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Manchester United'dan satın alma opsiyonuyla kiraladıkları Marcus Rashford için konuştu.



Laporta, "Rashford'un performansından memnunuz." diye konuştu. Barcelona ve Manchester United arasında yapılan anlaşmaya göre, İngiliz futbolcunun satın alma opsiyonu 30 milyon euro. Barcelona Başkanı Laporta, bu konuyla ilgili, "30 milyon euro'yu ödeyeceğimiz tam olarak kesinleşmiş değil; kiralama süresini uzatabiliriz. Her seçeneği değerlendireceğiz." dedi.



Barcelona forması altında bu sezon 38 maçta süre bulan 28 yaşındaki Rashford, 10 gol attı ve 13 asist yaptı.



