Haber Tarihi: 13 Mart 2026 15:53 - Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2026 15:53

İlber Ortaylı öldü mü, neden öldü?

Ünlü tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. Ünlü tarihçi tedavi gördüğü Koç Üniversitesi Hastanesi'nde öldü.

İlber Ortaylı öldü mü, neden öldü?

78 yaşındaki Ortaylı'nın, yoğun bakımda devam eden tedavisi sırasında durumunun ağırlaşması üzerine entübe edildiği öğrenilmişti.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Ailesi daha önce yaptığı açıklamada Ortaylı'nın sağlık durumunun stabil olduğunu bildirmişti. Ancak hastanede sürdürülen tüm müdahalelere rağmen Prof. Dr. İlber Ortaylı yaşamını yitirdi.

Gazeteci İzzet Çapa, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden Ortaylı'nın yaşamını yitirdiğini açıkladı. Çapa'nın paylaşımında, "Bazı insanlar yalnızca yaşadıkları yıllara değil, bir milletin hafızasına yerleşir… Prof. Dr. İlber Ortaylı da onlardan biriydi. O yalnızca tarih anlatan bir akademisyen değildi… Geçmişin kapılarını aralayan, bize kim olduğumuzu hatırlatan bir ses, bir akıldı. Bir cümlesiyle yüzyılları özetlerdi… Bir bakışıyla cehaletin üstüne yürürdü… Bir kahkahasıyla bir salonu doldururdu. Şimdi insan düşünmeden edemiyor… Bir millet hafızasının en güçlü seslerinden birini kaybetmiş gibi. Kitaplar kalır… Sözler kalır… Ama o sesi, o tonu, o keskin zekâyı bir daha duymak mümkün olmaz. Bazı insanlar bir ömür yaşar… Bazı insanlar ise bir çağ anlatır. İlber Ortaylı ikinci türdendi. Ve bazı isimler vardır ki… Tarih onları yazmaz. Onlar zaten tarihin kendisidir" ifadelerini kullandı.

