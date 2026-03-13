13 Mart
Berkay Yılmaz'dan Beşiktaş ve Trabzonspor için yanıtı!

Nürnberg'de kiralık olarak forma giyen Berkay Yılmaz, Beşiktaş ve Trabzonspor için gelen transfer sorusuna cevap verdi.

Freiburg'tan Nürnberg'e kiralık olarak giren Berkay Yılmaz, Transfermarkt'a açıklamalarda bulundu.

İşte 21 yaşındaki genç sol bekin sorulara verdiği cevaplar:

TRANSFER

-Son dönemde Beşiktaş, Rangers ve Toulouse gibi kulüplerin seni takip ettiği yönünde haberler çıktı. Bu durum seni nasıl etkiliyor?

Berkay Yılmaz: "Açıkçası bu haberlerle çok fazla ilgilenmiyorum. Ama genç bir oyuncu olarak böyle iyi bir platformda, yani 2. Bundesliga'da iyi performans gösterdiğinizde ilgi çekmeniz normal. Bazen arkadaşlarım bana haberleri gösteriyor ve hangi kulüplerin ilgilendiğini söylüyor. Büyük kulüplerle anılmak elbette güzel bir duygu. Ama dediğim gibi odaklanmanız ve çalışmaya devam etmeniz gerekiyor. Eğer bunu yaparsam, daha fazla kulübün ilgileneceğine inanıyorum."



-Türkiye U21 Milli Takımı'nda önemli bir oyuncusun ve Avrupa Şampiyonası elemelerinde kritik bir döneme girdiniz. Neden grubu lider bitireceğinize inanıyorsun?


Berkay Yılmaz: "Çünkü bildiğim kadarıyla Türkiye U21 Milli Takımı yaklaşık 20 yıldır Avrupa Şampiyonası'na katılamadı. Ama bizim jenerasyonumuz gerçekten çok güçlü ve iyi bir teknik ekibimiz var. Belki bazı takımlar oyuncu kalitesi açısından daha iyi olabilir ama bizim mental gücümüz ve takım ruhumuz çok güçlü. Bu yüzden turnuvaya katılacağımıza inanıyorum."

-Almanya'nın Singen kentinde doğdun. Almanya Milli Takımı için oynamak hiç gündeme geldi mi?

Berkay Yılmaz: "Açıkçası başından beri tamamen Türkiye için oynayacağım diye kesin bir kararım yoktu. Almanya'da doğdum ve büyüdüm, bu yüzden Almanya ile de güçlü bir bağım var. Ama Türkiye ile de aynı şekilde güçlü bir bağım var. Kalbimde iki ülke de var diyebilirim. Türk U17 Milli Takımı'ndan davet aldığımda bunu çok memnuniyetle kabul ettim. Gelecekte eğer Bundesliga'da oynarsam ve A Milli Takım konusu gündeme gelirse o zaman bir karar vermem gerekecek. Ama şu anda bunun üzerinde baskı kurmak istemiyorum. Zamanı geldiğinde karar veririm."




DÜNYA KUPASI TAHMİNİ

- Dünya Kupası için tahminlerin neler? Almanya ve Türkiye ne kadar ileri gidebilir?

Berkay Yılmaz: "Türkiye önce Romanya'yı geçecek ve ardından Kosovo ya da Slovakya'yı yenerek turnuvaya katılacak. Buna inanıyorum ve şimdiden bunu söyleyebilirim. Sonrasında ne kadar ileri gideceklerini söylemek zor ama sürpriz yapabilecek bir potansiyele sahip olduklarını düşünüyorum. Umarım mümkün olduğunca ileri giderler. Almanya için de aynısını diliyorum. Kadroları gerçekten çok güçlü ve gruplarını geçeceklerini düşünüyorum. Sonrasında ise her şey maçın günündeki performansa bağlı. En iyi senaryo ise iki takımın finalde karşılaşması olur."

SEZON PERFORMANSI

Nürnberg forması altında bu sezon 25 maçta süre bulan 21 yaşındaki Berkay Yılmaz, 1 gol attı ve 7 asist yaptı.

