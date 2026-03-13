13 Mart
Karagümrük-Fenerbahçe
20:00
13 Mart
Antalyaspor-Gaziantep FK
20:00
13 Mart
Mönchengladbach-St. Pauli
22:30
13 Mart
Alaves-Villarreal
23:00
13 Mart
Torino-Parma
22:45
13 Mart
Marsilya-Auxerre
22:45
13 Mart
PEC Zwolle-FC Groningen
22:00

Scott McTominay için sözleşme açıklaması!

Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, takımın önemli isimlerinden Scott McTominay ile yeni sözleşmenin gündemde olmadığını ve İskoç futbolcu için hiç teklif almadıklarını söyledi.

calendar 13 Mart 2026 17:20
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, takımın yıldızlarından Scott McTominay için önemli açıklamalarda bulundu.

Manna, "Scott bizim için önemli bir oyuncu. Napoli'de olmaktan ve burada yaşamaktan mutlu." dedi.

Sözlerine devam eden Giovanni Manna, "Sözleşmesinin bitmesine iki yıl (2028) kaldı ve aramızda çok dürüst bir ilişki var. Konuşuyoruz ancak yeni sözleşme konusu şu anda gündemde olan bir konu değil. Onun öneminin farkındayız. Scott ayrılmak istediğini hiç belirtmediği için herhangi bir teklif almadık." sözlerini sarf etti.

Napoli forması altında bu sezon 34 maçta süre bulan 29 yaşındaki McTominay, 10 gol attı ve 4 asist yaptı.

  • KL
