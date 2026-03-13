Scott McTominay için sözleşme açıklaması!

Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, takımın yıldızlarından Scott McTominay için önemli açıklamalarda bulundu.



Manna, "Scott bizim için önemli bir oyuncu. Napoli'de olmaktan ve burada yaşamaktan mutlu." dedi.



Sözlerine devam eden Giovanni Manna, "Sözleşmesinin bitmesine iki yıl (2028) kaldı ve aramızda çok dürüst bir ilişki var. Konuşuyoruz ancak yeni sözleşme konusu şu anda gündemde olan bir konu değil. Onun öneminin farkındayız. Scott ayrılmak istediğini hiç belirtmediği için herhangi bir teklif almadık." sözlerini sarf etti.



Napoli forması altında bu sezon 34 maçta süre bulan 29 yaşındaki McTominay, 10 gol attı ve 4 asist yaptı.



