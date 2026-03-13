Serdal Adalı'dan Milli Eğitim Bakanı Tekin'e ziyaret

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre ziyarette, Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora ile Basın Sözcüsü ve İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Özalp da yer aldı.Açıklamada, Başkan Adalı'nın, ziyaretin sonunda Bakan Tekin'e isminin yazılı olduğu Beşiktaş formasını takdim ettiği bildirildi.