Ergin Ataman: 'Sosyal medyaya göre kötü koçum'

Yunanistan Ligi ve EuroLeague'de ard arda alınan kötü mağlubiyetlerle adeta çöküş yaşayan Panathinaikos, EuroLeague'de OAKA'da konuk ettiği Zalgiris'i 92-88 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman açıklamalarda bulundu.



"İNSANLARIN NE SÖYLEDİĞİ UMRUMDA DEĞİL"





Sosyal medyada kendisine yönelik eleştirilere değinen Ataman şu ifadeleri kullandı:





"Yumruklarımı sadece EuroLeague ve Yunanistan Ligi'nde şampiyon olduğumuzda göreceksiniz. Dün basın toplantısında da söyledim; Yunanistan Ligi'nde birkaç maç kaybetmiş olmamız umurumda değil. Sosyal medyada herkes benim hakkımda konuşuyor ve 'Ataman gitmeli', 'Avrupa'nın, dünyanın en kötü koçu' diyorlar. Herkes benim sonuçlarımı biliyor, bu yüzden umurumda değil. Normal sezon maçlarını kazandığımızda da çok sevinmem. İnsanların ne söylediği umurumda değil, takımım önemli."





"YUMRUKLARIMI GÖRECEKSİNİZ"

Sözlerine devam eden deneyimli başantrenör, "Bazen bu sezon problemler yaşadık, iyi basketbol oynamadığımız dönemler oldu ama bu akşam Lessort'un katkısıyla çok iyi oynadık. İlk yıl bizi şampiyonluğa götüren oyunumuzu sahaya yansıttık. Bu sistemle devam edeceğiz. Sosyal medyadaki insanlar adına üzgünüm çünkü bu akşam konuşacak bir şeyleri yok. Belki başka bir konu bulurlar. Ama benim yumruklarımı yine göreceksiniz; tıpkı kazandığımız Kupa'da olduğu gibi, başka bir şampiyonluk kazandığımızda." şeklinde konuştu.





Ataman, maçla ilgili değerlendirmesinde ise şu ifadeleri kullandı:





"İlk periyot dışında çok iyi savunma yaptığımızı düşünüyorum. İlk periyotta hücum ribaundlarında problem yaşadık ve 27 sayı yedik. Ancak sonrasında savunmamız özellikle Williams-Goss ve Francisco'ya karşı çok iyi çalıştı. Hücumda Lessort'u kullandık, Wright'ı faul problemine soktuk ve oyundan düşürdük."





"İkinci ve üçüncü periyotlarda mükemmele yakın basketbol oynadık. Sadece son dakikalarda 14 sayı öndeyken Francisco çok zor şutlarla 8-10 sayı buldu. Yine de maçı kontrol ettik. Bu akşam Lessort'tan çok büyük katkı aldık, Osman da harika oynadı. Herkes savaştı ve bizim için çok önemli bir galibiyet aldık. Çünkü Zalgiris'i hem burada hem de Kaunas'ta yenmiş olduk." açıklamasında bulundu.



