13 Mart
Karagümrük-Fenerbahçe
20:00
13 Mart
Antalyaspor-Gaziantep FK
20:00
13 Mart
Mönchengladbach-St. Pauli
22:30
13 Mart
Alaves-Villarreal
23:00
13 Mart
Torino-Parma
22:45
13 Mart
Marsilya-Auxerre
22:45
13 Mart
PEC Zwolle-FC Groningen
22:00

Bilbao'da UEFA güvenlik zirvesi

UEFA Kupa Finalleri Güvenlik Toplantısı Bilbao'da gerçekleştirildi

calendar 13 Mart 2026 18:10
Haber: AA, Fotoğraf: TFF
Bilbao'da UEFA güvenlik zirvesi
UEFA Kupa Finalleri Güvenlik Toplantısı, İspanya'nın Bilbao şehrinde gerçekleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun  açıklamasına göre toplantıda, 2025 yılında oynanan UEFA kupa finallerinde görev alan müsabaka güvenlik amirleri ile İstanbul'un da ev sahipliği yapacağı 2026 UEFA kupa finallerinde yer alacak güvenlik amirleri ve federasyon yetkilileri bir araya geldi.

Toplantıya TFF adına Temsilciler Kurulu Başkanı ve UEFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi Üyesi Şerafettin Bural ve TFF Güvenlik Koordinatörü Bülent Perut'un yanı sıra İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nü temsilen İl Emniyet Müdür Yardımcısı Esat Feryadi Gököz, Spor Güvenliği Şube Müdürü Ahmet Lütfü Çırakoğlu, Başkomiser Settar Sayan, Başkomiser Adil Özaslan ve Polis Memuru Sabahattin Aslan katıldı.

Toplantıda 2025 yılında gerçekleştirilen UEFA kulüp finallerinin operasyonel süreçleri ele alınırken, UEFA 2026 kupa finali organizasyonlarında görev alacak ilgili federasyonlar ile güvenlik yetkilileri arasında bilgi paylaşımını güçlendirmek ve gelecek finaller için operasyonel hazırlıkları geliştirmek amacıyla bir platform da oluşturuldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi finali 30 Mayıs'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da, UEFA Avrupa Ligi finali 20 Mayıs'ta Beşiktaş Park'ta, UEFA Konferans Ligi finali 27 Mayıs'ta Almanya'nın Leipzig şehrindeki Red Bull Arena'da, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali ise 23 Mayıs'ta Norveç'in başkenti Oslo'daki Ullevaal Stadı'nda oynanacak.

 
 
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
