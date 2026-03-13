15 Mart
Gençlerbirliği-Beşiktaş
20:00
15 Mart
Samsunspor-Kayserispor
20:00
15 Mart
Kasımpaşa-Eyüpspor
16:00
15 Mart
PSG-Nantes
0-0ERT
15 Mart
Le Havre-Lyon
19:15
15 Mart
Metz-Toulouse
19:15
15 Mart
Rennes-Lille
22:45
15 Mart
FC Twente-FC Utrecht
14:15
15 Mart
Alkmaar-Heracles
16:30
15 Mart
Feyenoord-Excelsior
16:30
15 Mart
Go Ahead Eagles-NAC Breda
18:45
15 Mart
Royal Antwerp-Standard Liege
18:00
15 Mart
Genk-St.Truiden
15:30
15 Mart
KV Mechelen-Anderlecht
20:30
15 Mart
Cercle Brugge-RAAL La Louviere
21:15
15 Mart
RB Salzburg-Rapid Wien
16:30
15 Mart
Austria Wien-Sturm Graz
19:00
15 Mart
Nacional-Estoril
18:30
15 Mart
AVS-Santa Clara
18:30
15 Mart
Sporting CP-Tondela
0-0ERT
15 Mart
Rio Ave-Estrela da Amadora
21:00
15 Mart
Strasbourg-Paris FC
17:00
15 Mart
Como-Roma
20:00
15 Mart
Lazio-AC Milan
22:45
15 Mart
C.Palace-Leeds United
17:00
15 Mart
Erzurumspor-Hatayspor
2-042'
15 Mart
Sivasspor-Ümraniye
0-043'
15 Mart
Sakaryaspor-Vanspor FK
16:00
15 Mart
Sarıyer-Keçiörengücü
16:00
15 Mart
Amed Sportif-Manisa FK
20:00
15 Mart
Werder Bremen-Mainz 05
17:30
15 Mart
Freiburg-Union Berlin
19:30
15 Mart
VfB Stuttgart-RB Leipzig
21:30
15 Mart
M. United-Aston Villa
17:00
15 Mart
Sassuolo-Bologna
17:00
15 Mart
N. Forest-Fulham
17:00
15 Mart
Liverpool-Tottenham
19:30
15 Mart
Mallorca-Espanyol
16:00
15 Mart
Barcelona-Sevilla
18:15
15 Mart
Real Betis-Celta Vigo
20:30
15 Mart
Real Sociedad-Osasuna
23:00
15 Mart
Verona-Genoa
14:30
15 Mart
Pisa-Cagliari
17:00
15 Mart
FC Porto-Moreirense
23:30

Bornova 1877'de Taner Otlak ayrıldı

Düşme hattında yer alan Bornova 1877'de teknik direktör Taner Otlak ile yollar ayrıldı.

13 Mart 2026 13:01
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta üst üste 5 mağlubiyet alarak bitime 6 maç kala yeniden düşme hattına gerileyen Bornova 1877 takımda teknik direktör olarak görev yapan Taner Otlak'la yollarını ayırdı. İzmir temsilcisinde yönetim, "Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Taner Otlak ile yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Taner Otlak'a kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" açıklamasını yaptı.

Bornova 1877 ligde 15 Mart Pazar günü düşme potasındaki rakiplerinden Afyonspor'u ağırlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
