13 Mart
Karagümrük-Fenerbahçe
20:00
13 Mart
Antalyaspor-Gaziantep FK
20:00
13 Mart
Mönchengladbach-St. Pauli
22:30
13 Mart
Alaves-Villarreal
23:00
13 Mart
Torino-Parma
22:45
13 Mart
Marsilya-Auxerre
22:45
13 Mart
PEC Zwolle-FC Groningen
22:00

Tarih yazan Altekma, CEV Challenge Kupası'na veda etti

Tarihinde ilk kez Avrupa'da mücadele eden Altekma, CEV Challenge Kupası'na yarı finalde veda etti.

calendar 13 Mart 2026 13:11
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Tarih yazan Altekma, CEV Challenge Kupası'na veda etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



2026 CEV Challenge Kupası'nda yarı final ilk maçında İtalya'da 3-0 yenildiği Allianz Milano'ya evindeki rövanş mücadelesinde 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda eden Altekma, tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa kupasında turnuvayı son 4 takım arasında tamamlayarak alkış topladı.

Avrupa macerasına 16'lı finaller turunda başlayıp ilk olarak Hollanda ekibi Sliedrecht Sport'u eleyen İzmir temsilcisi, 8'li finaller turunda Portekiz takımı Benfica'ya altın setle saf dışı bıraktı. Lacivert-beyazlılar, çeyrek finalde ise Romanya'dan SCM Zalau'yu yine altın setle elemeyi başardı. Challenge Kupası'na yarı finalde veda eden Altekma, önümüzdeki sezon hedefini yine Avrupa kupasında mücadele edip finale kalmak olarak belirledi.

Üzgün olduklarını dile getiren Başantrenör Ömer Tok, "Çok istedik, çok mücadele ettik ama oradaki maçı kaybetmemiz ve burada 3-0, 3-1 kazanmak zorunda olmamız bize baskı yükledi. Kafa kafaya oynanan kaybettiğimiz 2 set var. İşin sonuca ulaşmaması, bir noktada şansın bizden yana olmaması bu setleri kaybetmemize neden oldu. Ama önce çuvaldızı kendimize batırmamız lazım. Sonucun geneli için açıkçası memnun ve gururluyuz ama özellikle 25-23 kaybettiğimiz ikinci sette 3 direkt hata yaptık. Bu seviyede hatalar yüksek olduğunda sonuca ulaşmamız mümkün değil. Final ve şampiyonluk inanılmaz keyifli olurdu ama kulüp adına bu başarı ilk olduğu için takdire şayan. Daha güzel günlerde görüşmek üzere" diye konuştu.

BAŞKAN DURMUŞ: KUPAYA İNANMIŞTIK

Altekma Spor Kulübü Başkanı Melih Sebastien Durmuş, maçtan sonra yaptığı açıklamada karışık duygular içinde olduğunu söyleyerek, "Bir taraftan Avrupa 3'üncüsü olduğumuz için mutluyum. Bir taraftan kazanabileceğimizi düşündüğüm bir maçı kaybettik ama takımımla gurur duyuyorum. Bugüne kadar bize destek veren tüm seyircilerimize çok teşekkür ediyorum. Yönetici arkadaşlarıma minnet duyuyorum. Aslında çok büyük bir başarı Avrupa 3'üncülüğü. Ama biz kupayı da getirebileceğimize inanmıştık. Olsun önümüzdeki seneye sakladık bu başarıyı" dedi.

CEV'in üçüncülük maçı oynanmaması nedeniyle yarı finalde elenen iki takımı da 3'üncü olarak kabul ettiği öğrenildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.