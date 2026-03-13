13 Mart
Karagümrük-Fenerbahçe
20:00
13 Mart
Antalyaspor-Gaziantep FK
20:00
13 Mart
Mönchengladbach-St. Pauli
22:30
13 Mart
Alaves-Villarreal
23:00
13 Mart
Torino-Parma
22:45
13 Mart
Marsilya-Auxerre
22:45
13 Mart
PEC Zwolle-FC Groningen
22:00

Dortmund, Salih Özcan ile ayrılığı duyurdu

Borussia Dortmund, milli futbolcu Salih Özcan ile sezon sonunda karşılıklı anlaşmayla yollarını ayıracağını açıkladı; Alman ekibinde forma giyen Niklas Süle de yaz transfer döneminde takımdan ayrılacak.

calendar 13 Mart 2026 14:14
Dortmund, Salih Özcan ile ayrılığı duyurdu
Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, milli futbolcu Salih Özcan ile sezon sonunda yollarını ayıracağını açıkladı.

Sarı-siyahlı kulüp, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özcan'ın sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu. Açıklamada kulüp ile oyuncunun bu karar üzerinde karşılıklı olarak anlaşmaya vardığı belirtildi.

Kulüp paylaşımında, "Salih Özcan sezon sonunda Borussia Dortmund'dan ayrılacak. Siyah-sarılı kulüp ve orta saha oyuncusu bu konuda ortak bir karar aldı. Dört yıl boyunca formamız için gösterdiğin tutku için şimdiden teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca takımın sezon sonuna kadar oynayacağı dokuz Bundesliga maçına da vurgu yapıldı.

TÜRK KULÜPLERİNİN GÜNDEMİNDEYDİ

2022 yılından bu yana Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan, bu sezon Alman ekibinde forma şansı bulmakta zorlandı. Milli orta saha oyuncusu ligde 8 maçta görev alırken toplamda 32 dakika süre alabildi.

Ara transfer döneminde Özcan'ın adı uzun süre Türk kulüpleriyle anılmıştı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki futbolcunun kariyerine hangi takımda devam edeceği merak konusu.

SÜLE DE TAKIMDAN AYRILIYOR

Borussia Dortmund'da sezon sonunda takımdan ayrılacak bir diğer isim ise Alman savunmacı Niklas Süle oldu. Kulüp, Süle için yaptığı paylaşımda da oyuncuya sarı-siyahlı forma altında yaşanan güzel anlar ve verdiği emekler için teşekkür etti.

SPORTİF DİREKTÖR DE AÇIKLADI

Kulübün sportif direktörü Lars Ricken de yaptığı açıklamada iki futbolcuyla yapılan görüşmelerin ardından bu kararın alındığını belirtti.

Ricken, "Bu hafta her ikisiyle de açık ve saygılı görüşmeler yaptık. Sonunda hem Niklas hem de Salih ile sezon sonunda yollarımızı ayırma konusunda ortak bir karar aldık" dedi.

SAVUNMADA YENİ PLAN

Öte yandan Dortmund'da ayrılıkların ardından savunma hattında yeni bir yapılanma planlanıyor. Teknik direktör Niko Kovac'ın üçlü savunma sistemini sürdürmesi halinde stoper hattına en az iki transfer yapılması bekleniyor.

Transfer iddialarında Marcos Senesi ve Joane Gadou isimleri öne çıkarken, Alman savunmacı Nico Schlotterbeck'in sözleşme durumunun da henüz netleşmediği ifade ediliyor.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
