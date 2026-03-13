Dortmund, Salih Özcan ile ayrılığı duyurdu

Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, milli futbolcu Salih Özcan ile sezon sonunda yollarını ayıracağını açıkladı.



Sarı-siyahlı kulüp, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özcan'ın sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu. Açıklamada kulüp ile oyuncunun bu karar üzerinde karşılıklı olarak anlaşmaya vardığı belirtildi.



Kulüp paylaşımında, "Salih Özcan sezon sonunda Borussia Dortmund'dan ayrılacak. Siyah-sarılı kulüp ve orta saha oyuncusu bu konuda ortak bir karar aldı. Dört yıl boyunca formamız için gösterdiğin tutku için şimdiden teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca takımın sezon sonuna kadar oynayacağı dokuz Bundesliga maçına da vurgu yapıldı.



TÜRK KULÜPLERİNİN GÜNDEMİNDEYDİ



2022 yılından bu yana Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan, bu sezon Alman ekibinde forma şansı bulmakta zorlandı. Milli orta saha oyuncusu ligde 8 maçta görev alırken toplamda 32 dakika süre alabildi.



Ara transfer döneminde Özcan'ın adı uzun süre Türk kulüpleriyle anılmıştı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki futbolcunun kariyerine hangi takımda devam edeceği merak konusu.



SÜLE DE TAKIMDAN AYRILIYOR



Borussia Dortmund'da sezon sonunda takımdan ayrılacak bir diğer isim ise Alman savunmacı Niklas Süle oldu. Kulüp, Süle için yaptığı paylaşımda da oyuncuya sarı-siyahlı forma altında yaşanan güzel anlar ve verdiği emekler için teşekkür etti.



SPORTİF DİREKTÖR DE AÇIKLADI



Kulübün sportif direktörü Lars Ricken de yaptığı açıklamada iki futbolcuyla yapılan görüşmelerin ardından bu kararın alındığını belirtti.



Ricken, "Bu hafta her ikisiyle de açık ve saygılı görüşmeler yaptık. Sonunda hem Niklas hem de Salih ile sezon sonunda yollarımızı ayırma konusunda ortak bir karar aldık" dedi.



SAVUNMADA YENİ PLAN



Öte yandan Dortmund'da ayrılıkların ardından savunma hattında yeni bir yapılanma planlanıyor. Teknik direktör Niko Kovac'ın üçlü savunma sistemini sürdürmesi halinde stoper hattına en az iki transfer yapılması bekleniyor.



Transfer iddialarında Marcos Senesi ve Joane Gadou isimleri öne çıkarken, Alman savunmacı Nico Schlotterbeck'in sözleşme durumunun da henüz netleşmediği ifade ediliyor.



