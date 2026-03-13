13 Mart
Sultanlar Ligi'nde normal sezonun son haftası, Efeler Ligi'nde 24'üncü hafta maçları oynanacak.

Voleybol liglerinde haftanın programı
Voleybolda Sultanlar Ligi'nde 26'ncı ve son hafta, SMS Grup Efeler Ligi'nde ise 24'üncü hafta karşılaşmaları yapılacak.
VakıfBank'ın liderliği, Fenerbahçe Medicana'nın 2'nciliği garantilediği Sultanlar Ligi'nde normal sezon, 14 Mart Cumartesi günü oynanacak müsabakalarla tamamlanacak.

Lig etabında 3'üncü sırayı Zeren Spor'un mu yoksa Eczacıbaşı Dynavit'in mi alacağı sorusunun cevabı, son maçların ardından belli olacak.

Ayrıca Bahçelievler Belediyespor'dan sonra küme düşen ikinci takımın, Aydın Büyükşehir Belediyespor mu, İlbank mı olacağı da netleşecek.

Liglerde maç programı şöyle:

SULTANLAR LİGİ

14 Mart Cumartesi:

13.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Fenerbahçe Medicana (Cengiz Göllü)

13.00 Galatasaray Daikin-Göztepe (Burhan Felek Vestel)

14.00 Zeren Spor-İlbank (TVF Ziraat Bankkart)

14.00 Eczacıbaşı Dynavit-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Eczacıbaşı)

14.00 Beşiktaş-Kuzeyboru (Beşiktaş)

16.00 Türk Hava Yolları-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)

16.00 Aras Kargo-Bahçelievler Belediyespor (TVF Atatürk)

EFELER LİGİ

15 Mart Pazar:

13.00 Spor Toto-Halkbank (TVF Ziraat Bankkart)

13.00 ON Hotels Alanya Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)

14.00 İstanbul Gençlikspor-Galatasaray HDI Sigorta (Şehit Mustafa Özel)

14.00 Gebze Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Gebze)

16.00 Ziraat Bankkart-Gaziantep Gençlikspor (TVF Ziraat Bankkart)

16.00 Fenerbahçe Medicana-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

NOT: Cizre Belediyespor'un 2 hükmen mağlubiyet nedeniyle ligden ihraç edilmesi sonucu Altekma, haftayı maç yapmadan geçecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
