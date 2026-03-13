Voleybol liglerinde haftanın programı

VakıfBank'ın liderliği, Fenerbahçe Medicana'nın 2'nciliği garantilediği Sultanlar Ligi'nde normal sezon, 14 Mart Cumartesi günü oynanacak müsabakalarla tamamlanacak.



Lig etabında 3'üncü sırayı Zeren Spor'un mu yoksa Eczacıbaşı Dynavit'in mi alacağı sorusunun cevabı, son maçların ardından belli olacak.



Ayrıca Bahçelievler Belediyespor'dan sonra küme düşen ikinci takımın, Aydın Büyükşehir Belediyespor mu, İlbank mı olacağı da netleşecek.



Liglerde maç programı şöyle:



SULTANLAR LİGİ



14 Mart Cumartesi:



13.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Fenerbahçe Medicana (Cengiz Göllü)



13.00 Galatasaray Daikin-Göztepe (Burhan Felek Vestel)



14.00 Zeren Spor-İlbank (TVF Ziraat Bankkart)



14.00 Eczacıbaşı Dynavit-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Eczacıbaşı)



14.00 Beşiktaş-Kuzeyboru (Beşiktaş)



16.00 Türk Hava Yolları-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)



16.00 Aras Kargo-Bahçelievler Belediyespor (TVF Atatürk)



EFELER LİGİ



15 Mart Pazar:



13.00 Spor Toto-Halkbank (TVF Ziraat Bankkart)



13.00 ON Hotels Alanya Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)



14.00 İstanbul Gençlikspor-Galatasaray HDI Sigorta (Şehit Mustafa Özel)



14.00 Gebze Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Gebze)



16.00 Ziraat Bankkart-Gaziantep Gençlikspor (TVF Ziraat Bankkart)



16.00 Fenerbahçe Medicana-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Burhan Felek Vestel)



NOT: Cizre Belediyespor'un 2 hükmen mağlubiyet nedeniyle ligden ihraç edilmesi sonucu Altekma, haftayı maç yapmadan geçecek.



