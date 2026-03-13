13 Mart
Herkesin favorisi: Gabriel Sara

Brezilya basınından Lance, "G.Saray'ın, Liverpool'u yendiği maçta öne çıkan isimlerden birisi yine Sara oldu. Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Sara'yı yakından gözlemliyor." yorumunu yaptı.

calendar 13 Mart 2026 11:07
Haber: Akşam, Fotoğraf: Galatasaray.org
Herkesin favorisi: Gabriel Sara
Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, sergilediği başarılı performansla adından söz ettiriyor.

Özellikle son 2 aydır vites arttıran Sambacı yıldız, Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Juventus'a karşı alınan 5-2'lik zaferde 1 gol ve 1 asist kaydetmişti. 26 yaşındaki futbolcu, bu performansıyla maçın oyuncusu seçilmişti.

Bu sezon Galatasaray'da 37 karşılaşmada 6 gol ve 3 asist kaydeden Sara, dünya basınının da gündeminden düşmüyor.

Brezilya medyasından Lance, Sara'nın, Carlo Ancelotti'nin gözüne girdiğini yazdı. Haberde özetle şu ifadeler kullanıldı:

"Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool'u 1-0 yendi. Maçın öne çıkan isimlerinden biri, Türk takımının 8 numaralı oyuncusu Brezilyalı Gabriel Sara oldu. Sosyal medyada büyük beğeni toplayan Sara, Dünya Kupası hazırlıklarının son aşamasında Brezilya Milli Takımı'na çağrılma ihtimalini de güçlendirdi. İtalyan teknik direktör Ancelotti, Sara'yı gözlemliyor."

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
