Herkesin favorisi: Gabriel Sara

Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, sergilediği başarılı performansla adından söz ettiriyor.
Özellikle son 2 aydır vites arttıran Sambacı yıldız, Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Juventus'a karşı alınan 5-2'lik zaferde 1 gol ve 1 asist kaydetmişti. 26 yaşındaki futbolcu, bu performansıyla maçın oyuncusu seçilmişti.
Bu sezon Galatasaray'da 37 karşılaşmada 6 gol ve 3 asist kaydeden Sara, dünya basınının da gündeminden düşmüyor.
Brezilya medyasından Lance, Sara'nın, Carlo Ancelotti'nin gözüne girdiğini yazdı. Haberde özetle şu ifadeler kullanıldı:
"Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool'u 1-0 yendi. Maçın öne çıkan isimlerinden biri, Türk takımının 8 numaralı oyuncusu Brezilyalı Gabriel Sara oldu. Sosyal medyada büyük beğeni toplayan Sara, Dünya Kupası hazırlıklarının son aşamasında Brezilya Milli Takımı'na çağrılma ihtimalini de güçlendirdi. İtalyan teknik direktör Ancelotti, Sara'yı gözlemliyor."
