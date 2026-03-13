13 Mart
Karagümrük-Fenerbahçe
20:00
13 Mart
Antalyaspor-Gaziantep FK
20:00
13 Mart
Mönchengladbach-St. Pauli
22:30
13 Mart
Alaves-Villarreal
23:00
13 Mart
Torino-Parma
22:45
13 Mart
Marsilya-Auxerre
22:45
13 Mart
PEC Zwolle-FC Groningen
22:00

Milli güreşçi Tuba Demir, U23'te Avrupa 3.'sü oldu

Avrupa U23 Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Tuba Demir, kadınlar 55 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.

calendar 13 Mart 2026 12:19
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Tuba Demir, kadınlar 55 kiloda bronz madalya kazandı.
Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Tuba, Sırbistan'ın Zrenjanin kentinde düzenlenen organizasyondaki kadınlar 55 kilo 3'üncülük maçında Belaruslu Valerya Mikitsich ile karşılaştı. Rakibini teknik üstünlükle yenen Tuba, bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye'nin şampiyonadaki madalya sayısı, 6'ya (2 gümüş, 4 bronz) yükseldi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
