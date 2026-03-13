Brooklyn Nets oyuncusu Day'Ron Sharpe, sol başparmağındaki ulnar kollateral bağ (UCL) yırtığı nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.



Kulüp tarafından yapılan açıklamada Sharpe'ın ameliyat olacağı bildirildi.



Sharpe bu sezon Nets formasıyla 62 maçta görev aldı ve yedi karşılaşmada ilk beşte sahaya çıktı. 18.7 dakika ortalama süre alan oyuncu, kariyerinin en iyi istatistiklerini yakalayarak maç başına 8.7 sayı, 6.7 ribaund, 2.3 asist ve 1.1 top çalma ortalamaları elde etti. Ayrıca yüzde 60.1 saha içi isabet oranıyla takımın en yüksek yüzdesine sahip oyuncusu oldu.



Genç oyuncu ayrıca takımda 413 ribaund ile ikinci sırada yer alırken, yedek oyuncular arasında 462 toplam sayı, 120 asist, 55 top çalma ve 963 dakika süreyle birçok kategoride lider konumdaydı.



Sharpe, 2021 NBA Draftı'nda North Carolina çıkışlı olarak 29. sıradan seçilmişti.



