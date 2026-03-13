13 Mart
Karagümrük-Fenerbahçe
20:00
13 Mart
Antalyaspor-Gaziantep FK
20:00
13 Mart
Mönchengladbach-St. Pauli
22:30
13 Mart
Alaves-Villarreal
23:00
13 Mart
Torino-Parma
22:45
13 Mart
Marsilya-Auxerre
22:45
13 Mart
PEC Zwolle-FC Groningen
22:00

Bodrum, evinden uzakta çok formda

Kendi sahasında istediği sonuçları alamayan Bodrum, son 2 deplasmanda 6 puan topladı.

calendar 13 Mart 2026 14:09
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
TFF 1'inci Lig'de evinde oynadığı son iki maçı kaybeden Bodrum Futbol Kulübü bu periyotta deplasmanda ise üst üste ikinci galibiyetini alarak Play-Off hattındaki yerini korudu. Bodrum'da art arda Manisa FK'ya 2-1, Esenler Erokspor'a 4-3 yenilen yeşil-beyazlı ekip, dış sahada Hatayspor'u 3-1 mağlup ettikten sonra dün hafta içi mücadelesinde Iğdır FK önünde 3-2 galip gelmeyi başardı.

Puanını 51'e çıkaran Bodrum FK, normal sezonun son 8 haftası öncesinde Play-Off hattının hemen dışındaki Iğdır FK ve Keçiörengücü'ne 7'şer puanlık fark attı. Ligde kalan 8 maçının 5'ini evinde oynayacak Bodrum ekibi pazartesi günü Boluspor'u konuk edecek.
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
