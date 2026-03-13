Ismail Garcia Gomez: 'Okan Buruk çok başka biri'

Galatasaray'da Okan Buruk'un yardımcılığını yapan İspanyol antrenör Ismail Garcia Gomez, The Coaches' Voice'a kariyeri, gelişimi, geleceğe bakışı ve sarı kırmızılı kulüple ilgili bir yazı kaleme aldı.
İşte Ismail Garcia Gomez'in satırları:
"Antrenörlük kariyerimin başından beri ne istediğimi çok iyi biliyordum.
Analist, scout, yardımcı antrenör veya teknik direktör olarak mı çalışacağımı bilmiyordum, ama bildiğim tek şey öğrenmek istediğimdi.
Bu yüzden 18 yaşında, İspanya Federasyonu'nun izin verdiği ilk yıl UEFA B lisansımı aldım. 24 yaşında da UEFA Pro lisansımı aldım. Sanırım o dönemde İspanya'da bunu yapan en genç kişi bendim.
Öğrenmek, kişisel hayatımda bile hayatımın vazgeçilmez bir parçası. Örneğin, Macaristan'a tatile gidersem, o ülkenin tarihi hakkında belgeseller izler veya kitaplar okurum.
Uyum sağlama yeteneği de benim için çok önemli. İspanya dışında Yunanistan, İtalya ve şimdi de Galatasaray ile Türkiye gibi farklı ülkelerde çalışmaya uyum sağlamak zorunda kaldım. Farklı ülkelerde çalışmak, kişisel olarak gelişmenize yardımcı olur. Farklı kültürlere, dillere ve yaşam tarzlarına uyum sağlamanız gerekir. Yeni bir kulübe veya ülkeye gittiğinizde, uyum sağlaması gereken kişi sizsiniz.
Galatasaray benim için harika bir deneyim oldu. Türkiye'nin en büyük kulübü, bu ülkede Real Madrid'in İspanya'da veya Bayern Münih'in Almanya'da olduğu gibi aynı seviyede. Burada futbol çok daha fazlasıdır. Galatasaray, kulübün çevresindeki toplulukla gurur duyar, bu topluluk Galatasaray lisesini ve üniversitesini de içerir. Sadece futbol değil, çok sporlu bir kulüptür.
Ne kadar şanslı olduğumu ve Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk'a benim için yaptıklarından dolayı ne kadar minnettar olduğumu kelimelerle ifade edemem. Bana yardımcı antrenör olarak değil, ailesinin bir parçası olarak baktı.
2022'de geldiğimizde, takım muhtemelen son 30 yılın en kötü sezonunu geride bırakmıştı. Real Madrid'in La Liga'da 13. sırada bitirdiğini hayal edin - o zamanlar gerçeklik ve hayal kırıklığı seviyesi buydu. Başından beri zihniyetimizi değiştirmemiz gerekiyordu. Mesajımız, geçmişin geçmişte kaldığı ve yeni bir projeye başladığımızdı.
Kulüp, Juan Mata, Dries Mertens, Mauro Icardi ve Lucas Torreira gibi iyi oyuncuları transfer etmek için büyük çaba sarf etti. Başından beri hedef sadece önceki sezondan daha iyi olmak değildi. Hedef, şampiyonluğu kazanmaktı.
O zamandan bu yana geçen üç sezonda üst üste üç şampiyonluk kazandık. Bunlardan ilki benim için muhtemelen en güzeli oldu.
İkinci sezonda 102 puanla şampiyon olduk – bu, Türkiye ligi için bir rekordu. Fenerbahçe 99 puanla ikinci oldu, bu da önceki puan rekorunu aştı. Harika bir iş çıkardılar, ama biz daha iyisini yaptık. Ve geçen yıl lig ve kupa ikilisini kazandık.
Galatasaray'da geçirdiğim bu sürede Mata, Bafe Gomis, Tolgay Arslan ve Kaan Ayhan gibi oyunculardan çok şey öğrendim. Bu seviyede, elbette etkileyici olan yetenekleri değil, onları diğerlerinden ayıran başka bir şeyleri var.
Ancak amatör seviyeden Şampiyonlar Ligi eleme maçlarına kadar futbolun her aşamasında yer almış biri olarak, oyuncular hakkında bir şey fark ettim. Ferrari sürseler ve 10 milyon Euro maaş alsalar da, ayda birkaç yüz Euro karşılığında yarı zamanlı oynasalar da, hepsi insan. Onlar da insan ve hepsinin ilgiye ihtiyacı var.
Tüm gruplarda egolar vardır. Tüm yetişkin gruplarında, iyi insanlar olduğu gibi, zehirli insanlar da bulabilirsiniz. Bu yüzden, yıllar boyunca futbolun teknik yönü hakkında çok şey öğrendim ama özellikle insanlık yönünün ne kadar önemli olduğunu öğrendim.
Antrenörlük yolculuğum genç yaşta başladı. Büyürken çok futbol oynadım ama oyuncu olarak başarılı olamayacak kadar iyi olmadığımı fark edecek kadar akıllıydım. Bu yüzden, ünlü bir kulüp olan Deportivo de la Coruna'nın bulunduğu memleketim Coruna'da spor bilimi okudum.
Lisansımın son yılında staj yapmam gerekiyordu ve şanslıydım ki Deportivo'nun 19 yaş altı takımına gittim. Üniversiteyi bitirdiğimde Deportivo'da devam etme fırsatı buldum ve resmi antrenörlük kariyerim burada başladı.
O yıllarda, 12 yaş altı, 14 yaş altı ve ardından 16 yaş altı oyuncularla çalışarak mümkün olduğunca fazla deneyim kazanmaya çalıştım. Ayrıca, scouting departmanıyla işbirliği yapmaya başladım ve Fransa, İsviçre ve Portekiz'deki ikinci lig maçlarını izlemekle görevlendirildim.
Deportivo'da üç yıl geçirdikten sonra, teknik direktör Jose Luis Oltra'nın altında birinci takımda analist olarak çalışmaya başladım. O yıl Deportivo La Liga'daydı ve kulüpte tam zamanlı bir analist yoktu; maçları izlemek ve raporlar hazırlamak antrenörlerin göreviydi. Bu, akademi antrenörlüğüne devam ederken birinci takım ortamında edindiğim ilk deneyimimdi.
Kulübün farklı departmanlarında deneyim kazanmak bana çok yardımcı oldu, çünkü benden daha deneyimli kişilerle konuşma fırsatı buldum. Bu, bir sportif direktörün veya transfer sorumlusunun nasıl çalıştığını anlamama yardımcı oldu. Ve bence tüm antrenörler, bir şekilde, bir tür analisttir.
Evet, antrenörlüğün en keyifli kısmı sahada geçirdiğimiz 90 dakikadır ama bu yapmamız gerekenlerin çok küçük bir kısmıdır. Şu anda zamanımın yaklaşık yüzde 70'ini ofiste geçiriyorum. Bunun çoğu, takımımızı ve oyuncularımızı nasıl geliştirebileceğimizi görmek için kendi maçlarımızı ve antrenmanlarımızı izlemek ve rakiplerimizi izlemektir. Bu, kendim de dahil olmak üzere sürekli gelişimle ilgilidir.
Deportivo de la Coruna'dan sonra Jose Luis Oltra ile birlikte Real Mallorca'ya geçtim. O yıl beni en çok etkileyen şey, daha sonra Valencia, Sheffield United ve şimdi de Osasuna'da teknik direktörlük yapan yardımcı teknik direktör Chema Sanz ile çalışma fırsatı oldu.
Mallorca'da tam zamanlı bir işim olmadığı için, İspanya'nın altıncı liginde yer alan yakınlardaki bir kulüp olan Murense'de performans koçu yardımcısı olarak da çalıştım. Çalıştığım iki teknik direktörün de bir hafta içinde gönderildiği kritik bir an vardı. Bu, Mallorca'daki görevimin sona erdiği anlamına geliyordu, ancak Murense'de bana şöyle dediler: "24 yaşında çok gençsin, ama belki bir veya iki hafta boyunca takımı sen yönetebilirsin."
İspanya'da "Yeni teknik direktör, ilk galibiyet garantidir" diye bir söz vardır. Ancak ben bu sözü bozdum çünkü benim yönetimimdeki ilk maçı kaybettik. Yine de ikinci maçı evimizde kazandık, ardından bir sonraki maçta berabere kaldık.
Yine de kulübün bana güveneceğini beklemiyordum, ancak görevi devraldığımdan beri insanlar ortamdan, antrenmanlardan ve oradaki atmosferden çok memnundu. Sonraki beş maçta dört mağlubiyet ve bir beraberlik aldık. Takım küme düşme potasında idi.
Ancak bazen futbol çok güzel olabilir ve biz de maçları kazanmaya başladık.
Bunu farklı bir şey yaptığımız için değil, aslında yaptığımız şeyleri tutarlı bir şekilde sürdürdüğümüz için başardık ve sondan bir önceki maçta kümede kalmayı garantiledik. Bu, hayatımın en güzel anılarından biri olarak kalacak.
Bir başka önemli deneyimim ise, profesyonel futbolda ilk kez teknik direktörlük yaptığım, Barselona'nın üçüncü lig takımlarından L'Hospitalet'te yaşandı. 27 yaşındaydım ve o sezon İspanya'daki tüm profesyonel liglerdeki en genç teknik direktördüm.
O işte çok önemli bir şey öğrendim: Futbolda, özellikle de teknik direktör olarak, antrenörlük her şey değildir. Antrenörlük sadece bir parçasıdır. Teknik direktör olarak futbol dışında birçok şeye odaklanmak zorundasınız. Sportif direktörü, yönetim kurulu üyeleri, sponsorlar, menajerler, medya ile ilişkiler. Bazen futbol dışı bir konudaki küçük bir sorun futbol tarafını etkileyebilir.
Bu deneyimden sonra farklı ülkelerde ve kulüplerde çalışma fırsatı buldum. İtalya'nın Udinese kulübünde, şimdiye kadar çalıştığım en iyi organizasyonlardan birini gördüm. Kulüp, Pozzo ailesine aitti ve kulübün nasıl yönetileceği konusunda çok net bir çizgi vardı. Oradaki insanlardan çok şey öğrendim ve tanıştığım en zeki insanlardan biri olan Gino Pozzo'ya yakın olduğum için şanslıydım.
Şimdi Galatasaray'da, Süper Lig'de değil, Avrupa'da da inanılmaz deneyimler yaşadım. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk yılımızda Manchester United ile oynadık, evimizde berabere kaldık ve Old Trafford'da kazandık, bu, gördüğüm en güzel stadyumlardan biriydi.
Geçen sezon, Avrupa Ligi'nde sonunda şampiyon olan Tottenham'ı yendik. Ardından 2025/26 Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ve bence dünyanın en iyi teknik direktörü olan Pep Guardiola ile karşılaştık. Lig aşamasının başlarında Liverpool'u yendik, ardından eleme aşamasında Juventus'u eledik.
Ayrıca, son sezonlarda Kjetil Knutsen yönetiminde çok iyi performans gösteren Bodo/Glimt'i lig aşamasında yenmeyi başardık. Kopenhag ve Malmö gibi diğer İskandinav takımlarıyla da oynadığım için, bu ülkelerin futboluna büyük saygı duyuyorum. Çok iyi organize olmuşlar ve iyi antrenörleri var.
Belki de bütçeleri nedeniyle İskandinav kulüpleri gelir elde etmek ve rekabet edebilmek için yenilikçi ve yaratıcı olmak zorundalar. Büyük oyuncuları transfer edemiyorlarsa, onları yetiştirmek zorundalar, bu yüzden oyuncuları geliştirmek için orta/uzun vadeli bir vizyonla oyuncu arayışındalar.
Bu takımlar liglerinde hakimiyet kuruyorlar diye bir şey yok. Geçen yıl Norveç'te Bodo/Glimt şampiyonluğu kazanamadı. Kopenhag bu yıl Avrupa'da iyi bir performans gösterdi ve geçen yıl Danimarka şampiyonu oldu, ancak bu sezon Danimarka liginin bölünmesinden sonra küme düşme turunda yer alıyor. Bu liglerde çok adil bir rekabet ortamı yaratıyorlar ve bu kulüplerin projeleri yavaş yavaş sonuç veriyor. Çünkü sonuçta futbolda insanların en çok dikkat ettiği şey sonuçlardır, oraya ulaşmak için izlenen yol değil.
Benim için antrenörlük yaparken en önemli şey oyuncuları geliştirmektir. Gelişim, antrenmanlar ve geri bildirimler yoluyla günlük olarak gerçekleşir ve oyuncular artık video analizi ve geri bildirimin öneminin çok iyi farkındadır.
Her zaman, oyuncuların ihtiyaçları ne olursa olsun, her zaman onların yanında olduğumu hissetmelerinin çok önemli olduğunu söylerim. İster oynayan oyuncular olsun, ister kadroya giremeyen oyuncular olsun...
Ancak bu kolay bir iş değil, çünkü tüm oyuncular aynı değildir. Bazı oyunculara kötü bir maçtan sonra kötü hareketlerini gösterebilirsiniz. Diğerlerine ise önce iyi hareketlerini göstermelisiniz. Önemli olan onlara nasıl davranacağınızı, ne zaman ne söyleyeceğinizi, nasıl söyleyeceğinizi ve nerede söyleyeceğinizi bilmektir.
Her şey güven ve dürüst bir ilişki kurmak için yapılır.
Geleceğe bakarsak, Galatasaray ile sözleşmem biteceği için gelecek sezon ne olacağını bilmiyorum. Ancak iki şey çok net. Birincisi, İngiltere'de çalışmak istiyorum ve bunun gerçekleşeceğini hissediyorum.
İngiltere şu anda futbolun NBA'i. En iyi stadyumlar, en iyi oyuncular, en iyi teknik direktörlerin çoğu orada. Rekabet inanılmaz. Premier Lig'de küme düşmeme mücadelesi veren bir takım, İtalya veya İspanya'da Avrupa kupaları için mücadele eden takımlarla transfer piyasasında rekabet edebilir.
Unai Emery, David Moyes ve Keith Andrews, özellikle ilgiyle takip ettiğim teknik direktörler. Ayrıca bu sezon Galatasaray'da bize tanıdık bir yüz haline gelen Arne Slot da var. Feyenoord ve AZ Alkmaar'da teknik direktörlük yaptığı ve asistan olarak başladığı Hollanda'daki günlerinden beri taktiklerini takip ediyorum.
Tekrar teknik direktörlük pozisyonuna dönmek istiyorum, ancak bir sonraki adımımın mutlaka teknik direktörlük olması gerektiği konusunda aceleci davranmıyorum ve egom da yok. İhtiyacım olan şey, çok şey öğrenebileceğim zorlu bir ortamda olduğumu hissetmeye devam etmek...
Başından beri benim motivasyonum hep bu olmuştur: futbol konusunda öğrenmek, gelişmek ve büyümeye devam etmek."
