Sadettin Saran'dan Sörloth ve Darwin Nunez için açıklama

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, sarı-lacivertlileri takip eden basın mensuplarıyla buluştu ve transfer dönemine dair açıklamalar yaptı.
Ademola Lookman'la ilgilendiklerini daha önce de açıklayan Saran, 2 forvet ismi daha verdi.
Sadettin Saran şu ifadeleri kullandı:
"En-Nesyri bize sürpriz oldu Afrika kupasında dönünce. Duran, Sidiki devam ederiz dedik. Fakat Duran, Bükreş maçında öyle bir şey yapınca eyvah dedik. Bir sürü insanla konuştuk. Devre arasında transfer yapmak çok zor. Varsa bir hata benim hatam, alınamadıysa ben alamadım. Kimsenin bir eksiği yok. Ben geldiğimiz noktadan memnunum. Bizim birinci önceliğimiz orta sahaydı. Ben kendim Lookman'ı istedim ama olmadı. Sörloth ile görüşüldü, başka isimler vardı ama onlar mayısta geliriz şimdi gelemeyiz dediler. Darwin Nunez de görüştüklerimizden bir tanesiydi."
