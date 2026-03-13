Cüzdan Duası Nedir, Gerçek mi? Yorumlar Nedir?

Cüzdan duası, cüzdanın veya kasanın bereketlenmesi, paranın çoğalması ve maddi sıkıntıların giderilmesi niyetiyle yapılan kültürel bir ritüeldir. Geleneksel olarak, Kuran-ı Kerim'den rızık ve bereketle ilgili belirli ayetlerin (genellikle A'raf Suresi 10. ayet veya Sâd Suresi 54. ayet) bir kağıda yazılarak cüzdanda taşınması şeklinde uygulanır.

Ne Zaman ve Nasıl Yapılır?

Halk arasındaki yaygın inanışa göre bu ritüelin belirli bir zamanı ve şekli vardır:

Zamanlama: Genellikle Ramazan ayının son Cuma günü sela ile ezan arasında veya imam hutbedeyken yapılması gerektiğine inanılır.

Uygulama: Bereket ayetleri temiz bir kağıda yazılır.

Muhafaza: Yazılan bu kağıt, bir sonraki yıla kadar paraların konulduğu cüzdanda veya kasada saklanır. Bir yıl dolduğunda ise eski kağıt suya (deniz veya akarsuya) atılır ve yerine yenisi yazılır.

Cüzdan Duası Gerçek mi? (Dini Kaynaklar Ne Diyor?)

Bu noktada hissettiğiniz maddi manevi rahatlama arayışı çok anlaşılır olsa da, konuyu gerçekçi ve dini kaynaklar ışığında değerlendirmek önemlidir.

Cüzdan duası, İslamiyet'in temel kaynakları olan Kuran-ı Kerim veya sahih hadislerde yeri olan dini bir kural veya farz değildir; tamamen sonradan ortaya çıkmış kültürel bir gelenektir.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve İslam alimlerinin bu tür uygulamalara yaklaşımı şu şekildedir:

Kültürel Bir Adettir: Belirli bir ayeti, belirli bir günde yazıp cüzdana koyma ritüeli İslam'ın aslında yoktur. Bu durum "bid'at" (dine sonradan eklenen uygulama) olarak değerlendirilir.

Tılsım İnancından Uzak Durulmalı: İslam'da rızkı veren yalnızca Allah'tır. Cüzdandaki bir kağıt parçasının tılsımlı bir etkiyle parayı artıracağına inanmak, İslam'ın tevhid (birlik) inancına zarar verebilir.

Duada Şekilcilik: Dua etmek ve Allah'tan helal rızık istemek dinin özünde vardır. Ancak bu duayı belirli bir şarta, kağıda veya mekana bağlamak doğru bulunmaz.