13 Mart
Karagümrük-Fenerbahçe
20:00
13 Mart
Antalyaspor-Gaziantep FK
20:00
13 Mart
Mönchengladbach-St. Pauli
22:30
13 Mart
Alaves-Villarreal
23:00
13 Mart
Torino-Parma
22:45
13 Mart
Marsilya-Auxerre
22:45
13 Mart
PEC Zwolle-FC Groningen
22:00

Karadeniz derbisinde 48. karşılaşma

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, Süper Lig tarihinde 48. randevuda kozlarını paylaşacak.

calendar 13 Mart 2026 12:37
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Karadeniz derbisinde 48. karşılaşma
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, 14 Mart Cumartesi günü Trabzon'da Süper Lig'de 48. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasındaki 47 lig maçında bordo-mavililerin galibiyetlerde 29-9 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 9 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 94 gole Çaykur Rizespor, 44 golle karşılık verdi.

TRABZON SAHASINDA SADECE 2 KEZ MAĞLUP

Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile sahasında oynadığı 23 karşılaşmanın 2'sinde yenildi.

Bordo-mavililer, yeşil-mavili ekip karşısında Trabzon'da 19 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

Trabzon ekibi, Rize temsilcisine sahasında 2023-24 sezonunda 3-2, 2006-07 sezonunda da 1-0 mağlup oldu.

DERBİDE EN FARKLI SKORLAR

Bordo-mavililer, Çaykur Rizespor'u 2015-16 sezonunda sahasında 6-0, 2005-06'da da deplasmanda 6-1 yenmeyi başardı.

Ligin ilk yarısında iki takım arasında Rize'deki müsabakayı Trabzonspor, 2-1 kazandı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.