Karadeniz derbisinde 48. karşılaşma

İki takım arasındaki 47 lig maçında bordo-mavililerin galibiyetlerde 29-9 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 9 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.



Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 94 gole Çaykur Rizespor, 44 golle karşılık verdi.



TRABZON SAHASINDA SADECE 2 KEZ MAĞLUP



Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile sahasında oynadığı 23 karşılaşmanın 2'sinde yenildi.



Bordo-mavililer, yeşil-mavili ekip karşısında Trabzon'da 19 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.



Trabzon ekibi, Rize temsilcisine sahasında 2023-24 sezonunda 3-2, 2006-07 sezonunda da 1-0 mağlup oldu.



DERBİDE EN FARKLI SKORLAR



Bordo-mavililer, Çaykur Rizespor'u 2015-16 sezonunda sahasında 6-0, 2005-06'da da deplasmanda 6-1 yenmeyi başardı.



Ligin ilk yarısında iki takım arasında Rize'deki müsabakayı Trabzonspor, 2-1 kazandı.



