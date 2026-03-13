13 Mart
Karagümrük-Fenerbahçe
20:00
13 Mart
Antalyaspor-Gaziantep FK
20:00
13 Mart
Mönchengladbach-St. Pauli
22:30
13 Mart
Alaves-Villarreal
23:00
13 Mart
Torino-Parma
22:45
13 Mart
Marsilya-Auxerre
22:45
13 Mart
PEC Zwolle-FC Groningen
22:00

Kerr: "Steph Curry için sezonu kapatma planı yok"

Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, takımın yıldız oyuncusu Stephen Curry'nin sezonu erken kapatmasıyla ilgili herhangi bir iç tartışma yapılmadığını açıkladı.

calendar 13 Mart 2026 13:34
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Kerr: 'Steph Curry için sezonu kapatma planı yok'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, takımın yıldız oyuncusu Stephen Curry'nin sezonu erken kapatmasıyla ilgili herhangi bir iç tartışma yapılmadığını açıkladı.

Warriors, çarşamba günü yaptığı açıklamada Curry'nin sakatlık sürecinin en az 10 gün daha uzatıldığını duyurmuştu.

Perşembe günü yapılan antrenmanın ardından konuşan Kerr, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Hayır, böyle bir konuşma hiç yapılmadı."

Cumartesi günü 38 yaşına girecek olan Curry, 30 Ocak'tan bu yana sahaya çıkamıyor. Tecrübeli guard, koşucu diz (runner's knee) olarak bilinen kronik diz sakatlığı nedeniyle şu ana kadar üst üste 15 maç kaçırdı.

Yeni takvime göre Curry'nin en az altı maç daha kaçırması bekleniyor ve sonrasında tekrar değerlendirme yapılacak.

Warriors, yıldız oyuncunun rehabilitasyon sürecinde "iyi ilerleme kaydettiğini" duyurdu.

Kerr, Curry'nin şu anda yalnızca bireysel antrenmanlar yaptığını belirtti.

Yıldız oyuncu sahada çalışmalarını performans ve sağlık direktörü Rick Celebrini ile yardımcı antrenör Bruce Fraser eşliğinde sürdürüyor.

"Bugün sahaya çıkması güzel bir gelişmeydi," diyen Kerr, Curry'nin iyileşme sürecine temkinli yaklaştıklarını vurguladı.

"En önemli soru şu: Doğru yönde ilerliyor mu?
Cevap evet. Ama süreci yavaş ve kontrollü ilerletmemiz gerekiyor çünkü herhangi bir gerileme yaşamak istemiyoruz. Ne zaman hazır olursa o zaman dönecek."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.