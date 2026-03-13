Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, takımın yıldız oyuncusu Stephen Curry'nin sezonu erken kapatmasıyla ilgili herhangi bir iç tartışma yapılmadığını açıkladı.



Warriors, çarşamba günü yaptığı açıklamada Curry'nin sakatlık sürecinin en az 10 gün daha uzatıldığını duyurmuştu.



Perşembe günü yapılan antrenmanın ardından konuşan Kerr, konuyla ilgili şunları söyledi:



"Hayır, böyle bir konuşma hiç yapılmadı."



Cumartesi günü 38 yaşına girecek olan Curry, 30 Ocak'tan bu yana sahaya çıkamıyor. Tecrübeli guard, koşucu diz (runner's knee) olarak bilinen kronik diz sakatlığı nedeniyle şu ana kadar üst üste 15 maç kaçırdı.



Yeni takvime göre Curry'nin en az altı maç daha kaçırması bekleniyor ve sonrasında tekrar değerlendirme yapılacak.



Warriors, yıldız oyuncunun rehabilitasyon sürecinde "iyi ilerleme kaydettiğini" duyurdu.



Kerr, Curry'nin şu anda yalnızca bireysel antrenmanlar yaptığını belirtti.



Yıldız oyuncu sahada çalışmalarını performans ve sağlık direktörü Rick Celebrini ile yardımcı antrenör Bruce Fraser eşliğinde sürdürüyor.



"Bugün sahaya çıkması güzel bir gelişmeydi," diyen Kerr, Curry'nin iyileşme sürecine temkinli yaklaştıklarını vurguladı.



"En önemli soru şu: Doğru yönde ilerliyor mu?

Cevap evet. Ama süreci yavaş ve kontrollü ilerletmemiz gerekiyor çünkü herhangi bir gerileme yaşamak istemiyoruz. Ne zaman hazır olursa o zaman dönecek."



