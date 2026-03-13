13 Mart
Göztepe, sahasında Alanya'yı ağırlıyor

Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Göztepe, ligde üst sıraları hedefleyen Alanyaspor'u konuk edecek.

calendar 13 Mart 2026 10:29
Haber: AA, Fotoğraf: Sporx.com
Göztepe, Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda 20.00'da başlayacak maçı, kadın hakem Asen Albayrak yönetecek.
Süper Lig'de 25 maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Göztepe, topladığı 42 puanla 6. sırada bulunuyor. İzmir temsilcisi, seyircisi önünde 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor. İki takım arasında ilk yarıda oynanan maçı Alanyaspor sahasında 1-0 kazanmıştı.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan kaptan İsmail Köybaşı'nın bu maçta forma giymesi beklenmiyor.

Öte yandan, Asen Albayrak, bu sezon Süper Lig'de görev yapan ilk kadın orta hakem olacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
