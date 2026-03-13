13 Mart
Karagümrük-Fenerbahçe
20:00
13 Mart
Antalyaspor-Gaziantep FK
20:00
13 Mart
Mönchengladbach-St. Pauli
22:30
13 Mart
Alaves-Villarreal
23:00
13 Mart
Torino-Parma
22:45
13 Mart
Marsilya-Auxerre
22:45
13 Mart
PEC Zwolle-FC Groningen
22:00

Karşıyaka, evinde Türk Telekom'a karşı final maçında

Düşme hattında yer alan Karşıyaka, ligin formda ekiplerinden Türk Telekom'a karşı galibiyet arayacak.

calendar 13 Mart 2026 14:39
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Basketbol Süper Ligi'nde her geçen hafta küme düşme korkusunu daha çok hissetmeye başlayan ligin köklü ekibi Karşıyaka yarın güçlü rakiplerinden Türk Telekom'u taraftarının desteğiyle yenip umut tazelemeye çalışacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.

Karşıyaka'da basketbol takımıyla aynı gün iç sahada olan 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki futbol takımının maçının saati taraftarların iki mücadelede de takımlarına tribünde destek verebilmeleri için 14.00'e alınmıştı. 1974'ten beri 52 yıldır aralıksız Süper Lig'de yer alarak Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan sonra Türk basketbolunun en uzun süredir ligde mücadele eden kulübü olan Karşıyaka bitime 9 maç kala 4 galibiyetle düşme hattından çıkamadı.

Kurtuluş hattının 2 galibiyet gerisindeki yeşil-kırmızılı ekip üst üste 5 maçından mağlubiyetle ayrıldı. Türk Telekom ise 13 galibiyetle Play-Off potasında yer alıyor.
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
