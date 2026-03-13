13 Mart
Karagümrük-Fenerbahçe
20:00
13 Mart
Antalyaspor-Gaziantep FK
20:00
13 Mart
Mönchengladbach-St. Pauli
22:30
13 Mart
Alaves-Villarreal
23:00
13 Mart
Torino-Parma
22:45
13 Mart
Marsilya-Auxerre
22:45
13 Mart
PEC Zwolle-FC Groningen
22:00

TFF 1. Lig'den 2 kulübe PFDK sevki

TFF 1. Lig ekiplerinden Vanspor ve Serikspor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

calendar 13 Mart 2026 15:59
Haber: AA, Fotoğraf: Sporx.com
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, TFF 1. Lig'den İmaj Altyapı Vanspor FK ve Serikspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'nin açıklamasına göre İmaj Altyapı Vanspor FK ve Serikspor, "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Atko Grup Pendikspor oyuncusu Hamza Akman'ın ise Serikspor maçındaki "kural dışı hareketi"nden dolayı kurula sevki gerçekleşti.

Öte yandan TFF 2. Lig Beyaz Grup ekipleri İskenderunspor ile Seza Çimento Elazığspor da farklı nedenlerle kurula gönderildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
