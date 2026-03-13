13 Mart
Karagümrük-Fenerbahçe
20:00
13 Mart
Antalyaspor-Gaziantep FK
20:00
13 Mart
Mönchengladbach-St. Pauli
22:30
13 Mart
Alaves-Villarreal
23:00
13 Mart
Torino-Parma
22:45
13 Mart
Marsilya-Auxerre
22:45
13 Mart
PEC Zwolle-FC Groningen
22:00

Gençlerbirliği'nden Yüksel Yıldırım'a tepki

Gençlerbirliği, Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmelerinin ardından Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'ın sözlerine sitem etti.

calendar 13 Mart 2026 16:41
Haber: AA, Fotoğraf: Sporx.com
Gençlerbirliği'nden Yüksel Yıldırım'a tepki
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Gençlerbirliği Kulübü, Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmelerine dair "Trabzonspor zorlu bir rakip oldu. Onu geçersek Galatasaray'a konuk olacağız." yorumunu yapan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'a tepki gösterdi.

"TALİHSİZ BİR DEĞERLENDİRME"
Kulübün açıklamasında, Yıldırım'ın çeyrek final kura çekiminin ardından yaptığı açıklamaların dikkatle takip edildiği belirtilerek "Sayın Yıldırım'ın, Trabzonspor ile oynayacakları çeyrek final mücadelesine ilişkin iddiasını dile getirirken yarı finalde Galatasaray ile karşılaşacaklarını ifade etmesi, henüz oynanmamış bir maçta Gençlerbirliği'ni yok sayan talihsiz bir değerlendirmedir." denildi.

Kulüplerin kendine güven duymasının doğal olduğu hatırlatılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Maçlar, kulüplerin bütçeleri, geçmiş başarıları veya puan tablosundaki mevcut konumlarıyla değil o gün sahada verilen mücadelenin ruhuyla sonuçlanır. Türkiye Kupası'nı daha önce iki kez kazanan Gençlerbirliği, çeyrek finale kalan diğer tüm kulüpler kadar kupaya taliptir. Bu vesileyle Anadolu kulüplerine ve Samsunspor camiasına verdiği benzersiz destekle futbol kamuoyunun sevgisini kazanmış Sayın Yıldırım'a sitemlerimizi iletir, kendisine ve kulübüne ülkemizi gururla temsil ettikleri Avrupa yolunda başarılar dileriz."

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
