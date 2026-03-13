13 Mart
Karagümrük-Fenerbahçe
20:00
13 Mart
Antalyaspor-Gaziantep FK
20:00
13 Mart
Mönchengladbach-St. Pauli
22:30
13 Mart
Alaves-Villarreal
23:00
13 Mart
Torino-Parma
22:45
13 Mart
Marsilya-Auxerre
22:45
13 Mart
PEC Zwolle-FC Groningen
22:00

Potanın Perileri, elemelerde ki 3. maçında Japonya karşısında

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki üçüncü rakibi Japonya.

13 Mart 2026 17:57 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2026 18:26
Haber: AA, Fotoğraf: AA
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'ndaki üçüncü maçında 14 Mart Cumartesi günü Japonya ile karşı karşıya gelecek.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

Milliler, C Grubu'nda oynadığı ilk iki mücadelede 1'er galibiyet ve yenilgi yaşadı.

Japonya ise çıktığı iki maçta da mağlup oldu.

Grupta yarın saat 14.30'da Avustralya-Macaristan ve saat 17.30'da ise Arjantin-Kanada müsabakaları oynanacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
