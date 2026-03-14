14 Mart
Galatasaray-Başakşehir
20:00
14 Mart
Kocaelispor-Konyaspor
13:30
14 Mart
Angers-Nice
21:00
14 Mart
Lorient-Lens
19:00
14 Mart
Udinese-Juventus
22:45
14 Mart
SSC Napoli-Lecce
20:00
14 Mart
Inter-Atalanta
17:00
14 Mart
Real Madrid-Elche
23:00
14 Mart
Real Oviedo-Valencia
20:30
14 Mart
Atletico Madrid-Getafe
18:15
14 Mart
Girona-Athletic Bilbao
16:00
14 Mart
West Ham United-M.City
23:00
14 Mart
Chelsea-Newcastle
20:30
14 Mart
Arsenal-Everton
20:30
14 Mart
Sunderland-Brighton
18:00
14 Mart
Burnley-Bournemouth
18:00
14 Mart
Hamburger SV-FC Köln
20:30
14 Mart
Hoffenheim-Wolfsburg
17:30
14 Mart
E. Frankfurt-FC Heidenheim
17:30
14 Mart
B. Dortmund-Augsburg
17:30
14 Mart
Leverkusen-Bayern Munih
17:30
14 Mart
Pendikspor-İstanbulspor
20:00
14 Mart
A.Demirspor-Serik Belediyespor
13:30
14 Mart
Trabzonspor-Rizespor
20:00
14 Mart
Göztepe-Alanyaspor
20:00
14 Mart
AS Monaco-Brest
23:05

Beşiktaş aradığı beki İtalya'da buldu

İtalyan basınına göre; Beşiktaş, Leonardo Spinazzola'nın durumunu yakından takip ediyor. Tecrübeli futbolcunun ilk isteği takımda kalmak. Fakat Napoli, yaşı itibariyle bu talebe çok sıcak bakmıyor.

14 Mart 2026 10:58
Haber: Akşam
İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Beşiktaş, Napoli forması giyen Leonardo Spinazzola'yı kadrosuna katmak istiyor.

Sezon sonu kontratı bitecek olan oyuncu için birçok kulüp devreye girmiş durumda.

ÖNCELİĞİ NAPOLI, SUUDİLERİ İSTEMİYOR

32 yaşındaki futbolcunun takımıyla sözleşme uzatmak istediği ve bu doğrultuda görüşmelerin başlayacağı bildirildi.

AreaNapoli.it'in haberine göre; Beşiktaş'ın yanı sıra İtalya ve Suudi Arabistan'dan da Spinazzola'nın taliplisi var. Fakat deneyimli oyuncu, Suudi liginde oynamayı istemiyor. Türkiye seçeneği ise Napoli'nin sözleşme konusunda vereceği karara bağlı.

NAPOLI İÇİN TEK ENGEL YAŞI

Serie A ekibi, oyuncuyla kontrat yenilerse Spinazzola transfer görüşmelerini yapmayacak.

Oyuncu sözleşmesini iki yıl daha uzatmak istiyor. Ancak birkaç gün içinde 33 yaşına girecek olan futbolcunun yaşı, kulübün kararını zorlaştırıyor.

Oyuncunun maaşı yıllık 1.8 milyon euro civarında. Napoli yönetimi ise maliyet politikası ve geleceğe yönelik yatırım planları nedeniyle uzun süreli sözleşmelere temkinli yaklaşıyor.

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis en fazla 1 yıllık uzatma düşünürken, oyuncunun menajerleri orta yolu bulmak için görüşmeleri sürdürüyor. Spinazzola ise kulüpten gelecek bir sinyali bekliyor.

ADI GALATASARAY İLE ANILMIŞTI

Tecrübeli oyuncunun adı geçtiğimiz yaz transfer döneminde Galatasaray'la da anılmıştı.

Öte yandan Suudi Arabistan'dan bazı takımlar, oyuncuyu kazanmak için maaş konusunda etkileyici teklifler yapmaya hazırlanıyor. 

PERFORMANSI

Bu sezon Napoli ile 34 maçta görev alan Spinazzola, 3 gol ve 5 asistle oynadı. İtalyan oyuncunun piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
