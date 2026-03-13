13 Mart
Karagümrük-Fenerbahçe
2-0
13 Mart
Antalyaspor-Gaziantep FK
1-4
13 Mart
Mönchengladbach-St. Pauli
2-073'
13 Mart
Alaves-Villarreal
1-046'
13 Mart
Torino-Parma
3-156'
13 Mart
Marsilya-Auxerre
0-060'
13 Mart
PEC Zwolle-FC Groningen
1-1

Fatih Karagümrük: "Fenerbahçe değil, tevekkül"

Fatih Karagümrük'ten 3 oyuncu, Fenerbahçe maçındaki galibiyeti değerlendirdi.

calendar 13 Mart 2026 22:32 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2026 22:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fatih Karagümrük forması giyen 3 oyuncu, Fenerbahçe karşısında alınan 2-0'lık galibiyeti değerlendirdi.

İşte İstanbul ekibinin oyuncularının Fenerbahçe maçı sonrası görüşleri:

Serginho: "Bu hafta boyunca biz bunlara çalıştık. İkinci top ve duran toplara çok dikkat ettik, bunların hepsine çok dikkatli bir şekilde çalıştık."

Tiago Çukur: "Fenerbahçe'nin son zamanlarda puan kaybı ile ilgili değil, bizim takım olarak neye inandığımız ile ilgili. Biz herhangi bir takıma karşı kazanabileceğimizi biliyorduk. İnancımız tam. Bunun Fenerbahçe'nin son zamanlarda puan kaybetmesiyle ilgisi yok."

Anıl Yiğit Çınar: "Bugün bu performansı gösterdiğim için ve kalemi gole kapattığım için mutlu ve gururluyum. Tevekküle dayanıyor. Sürekli çalışıyorum. Bugün de Allah bana o güzelliği sundu. Fenerbahçe ve oyuncularına çok büyük saygımız var ama ligde onları ilk mağlup eden takım olduğumuz için onurlu ve gururluyuz."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
