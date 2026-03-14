Beşiktaş, Cengiz'in bonservisi için tek şart koştu

Beşiktaş'ta Cengiz Ünder bilmecesi yaşanıyor. Sergen Yalçın'ın rotasyonda kullanmayı planladığı futbolcunun bonservisini Fenerbahçe'den tek bir şartla alabileceği ifade edildi.
TEK ŞART MAAŞ
Sabah'ta yer alan habere göre Beşiktaş, Cengiz Ünder'in bonservisini yalnızca maaşında indirime gitmesi durumunda alacak.
Fenerbahçe'den net 3.7 Miyon € kazanan Cengiz için Beşiktaş, bu rakamı oldukça aşağıya çekmesini istiyor.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Cengiz Ünder, Beşiktaş formasıyla 22 maçta 5 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.
28 yaşındaki futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Fenerbahçe ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
TEK ŞART MAAŞ
Sabah'ta yer alan habere göre Beşiktaş, Cengiz Ünder'in bonservisini yalnızca maaşında indirime gitmesi durumunda alacak.
Fenerbahçe'den net 3.7 Miyon € kazanan Cengiz için Beşiktaş, bu rakamı oldukça aşağıya çekmesini istiyor.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Cengiz Ünder, Beşiktaş formasıyla 22 maçta 5 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.
28 yaşındaki futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Fenerbahçe ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.