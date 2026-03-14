14 Mart
Galatasaray-Başakşehir
20:00
14 Mart
Kocaelispor-Konyaspor
13:30
14 Mart
Angers-Nice
21:00
14 Mart
Lorient-Lens
19:00
14 Mart
Udinese-Juventus
22:45
14 Mart
SSC Napoli-Lecce
20:00
14 Mart
Inter-Atalanta
17:00
14 Mart
Real Madrid-Elche
23:00
14 Mart
Real Oviedo-Valencia
20:30
14 Mart
Atletico Madrid-Getafe
18:15
14 Mart
Girona-Athletic Bilbao
16:00
14 Mart
West Ham United-M.City
23:00
14 Mart
Chelsea-Newcastle
20:30
14 Mart
Arsenal-Everton
20:30
14 Mart
Sunderland-Brighton
18:00
14 Mart
Burnley-Bournemouth
18:00
14 Mart
Hamburger SV-FC Köln
20:30
14 Mart
Hoffenheim-Wolfsburg
17:30
14 Mart
E. Frankfurt-FC Heidenheim
17:30
14 Mart
B. Dortmund-Augsburg
17:30
14 Mart
Leverkusen-Bayern Munih
17:30
14 Mart
Pendikspor-İstanbulspor
20:00
14 Mart
A.Demirspor-Serik Belediyespor
13:30
14 Mart
Trabzonspor-Rizespor
20:00
14 Mart
Göztepe-Alanyaspor
20:00
14 Mart
AS Monaco-Brest
23:05

Samsunspor 5 eksikle Kayserispor karşısına çıkacak

Samsunspor, Süper Lig'de 15 Mart Pazar günü sahasında Kayserispor ile karşılaşacak

calendar 14 Mart 2026 12:45
Haber: AA
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında Zecorner Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Kırmızı-beyazlı takım, ligde 7 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 yenilgi sonucunda 32 puan topladı.

Ligde geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-2 yenilen Samsun ekibi, Zecorner Kayserispor maçını kazanarak çıkış yakalamak istiyor.

5 EKİSK VAR

Samsunspor'da sakatlıkları bulunan Afonso Sousa, Jaures Assoumou ve Bedirhan Çetin ile sarı kart cezalıları Rick van Drongelen ve Yunus Emre Çift, Kayserispor karşısında forma giyemeyecek.

KARADENİZ EKİBİNDE 7 OYUNCU SINIRDA

Kırmızı-beyazlı takımda 7 futbolcunun 3'er sarı kartı bulunuyor.

Okan Kocuk, Zeki Yavru, Emre Kılınç, Logi Tomasson, Tanguy Coulibaly, Olivier Ntcham ve Joe Mendes, Kayserispor maçında kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasında cezalı olacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kayseri'de oynanan karşılaşmayı Samsunspor 3-1 kazanmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
